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В прокате «Есенинского» катка появятся новые размеры коньков

Сегодня, 19:48
Фото: pxhere.com
Коньки.
Врио мэра Валентин Демидов сообщил, что новые размеры появятся уже к этим выходным.

Во время вечернего прямого эфира белгородка сообщила врио мэра Белгорода Валентину Демидову, что её дети около часа простояли в очереди на «Есенинском» катке, но в итоге ушли, потому что подходящих размеров коньков не оказалось.

Демидов ответил женщине, что недостающие размеры уже закупили, они появятся в прокате уже на этих выходных.

На «Есенинском» катке сейчас в прокате размеры от 31. Новые коньки с наиболее востребованными размерами поступят к выходным. Мы закупили их дополнительно, в связи с большим спросом.
Валентин Демилов, исполняющий обязанности мэра Белгорода

Напомним, что бесплатный «Есенинский» каток открыли в Белгороде 15 декабря.

Странная история десяти лет закончилась: в Белгороде открыли «Есенинский» каток
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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Коньки#Каток#Александра Склярова
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