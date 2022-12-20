В прокате «Есенинского» катка появятся новые размеры коньков

Во время вечернего прямого эфира белгородка сообщила врио мэра Белгорода Валентину Демидову, что её дети около часа простояли в очереди на «Есенинском» катке, но в итоге ушли, потому что подходящих размеров коньков не оказалось.
Демидов ответил женщине, что недостающие размеры уже закупили, они появятся в прокате уже на этих выходных.
На «Есенинском» катке сейчас в прокате размеры от 31. Новые коньки с наиболее востребованными размерами поступят к выходным. Мы закупили их дополнительно, в связи с большим спросом.
Валентин Демилов, исполняющий обязанности мэра Белгорода
Напомним, что бесплатный «Есенинский» каток открыли в Белгороде 15 декабря.