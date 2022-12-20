В ЕР озвучили итоги уходящего года и обсудили планы на будущий

Ключевыми задачами в 2022 году были поддержка участников СВО и членов их семей, финансирование основных направлений народной программы ЕР и повышение расходов на социальные нужды.
Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак акцентировал внимание на том, что в правительстве принято решение сохранить рабочие места за подпавшими под частичную мобилизацию и добровольцами. Для них предусмотрены также и другие меры: кредитные каникулы, мораторий на пени за услуги ЖКХ и защита выплат от списаний по исполнительным производствам, пишет rostovgazeta.ru.
Все участники военной спецоперации, включая добровольцев и гражданских лиц, выполняющих задачи ВС РФ, теперь могут получить статус ветерана боевых действий и полагающиеся в таком случае меры господдержки, заявил Турчак.
Он сообщил, что в ходе работы над госбюджетом члены «Единой России» инициировали повышение расходной статьи на различные социально значимые направления, в числе которых поддержка НКО, села, занятости, молодежного предпринимательства и волонтеров. Финансирование предусмотрели также для мероприятий, входящих в народную программу политической партии.
Из заявления руководителя думской фракции партии Владимира Васильева, в уходящем году при содействии партии в России были введены ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от восьми до 18 лет, опережающая индексация МРОТ, размера прожиточного минимума и пенсионных выплат.
В российских регионах члены ЕР сформулировали свыше полутора тысяч предложений, ориентированных на то, чтобы оказать поддержку национальной экономике, пострадавшей от санкций. В плане обозначено 160 мер, направленных на помощь промышленной отрасли и бизнесу. При этом еще 80 мероприятий реализуются вне плана в рамках госпрограмм.
В следующем году одним из главных направлений деятельности ЕР останется поддержка семей, воспитывающих детей, особенно, инвалидов. Единороссы заявили, что продолжат повышать степень доступности и качества медицинских и образовательных услуг, а также будут и дальше работать в части патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти государства.
В обозримой перспективе партия ЕР внесет на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона о занятости, после чего будут внесены поправки в Трудовой кодекс РФ. В законопроект введут, в частности, такое понятие, как самозанятость.
Главным историческим событием в уходящем году стало для России присоединение к ней новых регионов, сообщает сайт ER.RU. Турчак поблагодарил всех участников гуманитарной и наблюдательной миссий на территориях Донбасса и новых российских субъектов, а также всех коллег из Госдумы, которые помогают участникам СВО.
«Народная программа – ключевой документ, опираясь на который работают партийцы по всей стране. Авторами инициатив, изложенных в ней, стали сами жители. Ни одно направление не остается без внимания – будь то строительство дорожной инфраструктуры, капремонт школ, материально-техническое оснащение учреждений, развитие патриотического воспитания или любое другое.
Реализация пунктов народной программы на Белгородчине идёт непрерывно. К примеру, в рамках программы партии только в текущем году были капитально отремонтированы 10 школ, ещё на 7 – работы продолжаются. Успешно в этом году поработали и дорожники, за год было отремонтировано порядка 133 км дорог, которые также нуждались в ремонте, прежде всего по мнению самих жителей региона. На развитие культуры в 2022 году региону было выделено порядка 100 млн рублей: 7 учреждений культуры смогли обновить свою материально-техническую базу, 3 учреждения получили средства на реализацию творческих задумок – постановку спектаклей и приобретение всего для этого необходимого, 4 объекта культуры были капитально отремонтированы, в настоящее время ведется строительство культурно-просветительского центра. Работа по этим и другим направлениям продолжается, обязательно будем стараться реализовать все максимально качественно, с учётом пожеланий граждан», - отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.