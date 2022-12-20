В ЕР озвучили итоги уходящего года и обсудили планы на будущий

Реализация пунктов народной программы на Белгородчине идёт непрерывно. К примеру, в рамках программы партии только в текущем году были капитально отремонтированы 10 школ, ещё на 7 – работы продолжаются. Успешно в этом году поработали и дорожники, за год было отремонтировано порядка 133 км дорог, которые также нуждались в ремонте, прежде всего по мнению самих жителей региона. На развитие культуры в 2022 году региону было выделено порядка 100 млн рублей: 7 учреждений культуры смогли обновить свою материально-техническую базу, 3 учреждения получили средства на реализацию творческих задумок – постановку спектаклей и приобретение всего для этого необходимого, 4 объекта культуры были капитально отремонтированы, в настоящее время ведется строительство культурно-просветительского центра. Работа по этим и другим направлениям продолжается, обязательно будем стараться реализовать все максимально качественно, с учётом пожеланий граждан», - отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.