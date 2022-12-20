Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В ЕР озвучили итоги уходящего года и обсудили планы на будущий

Сегодня, 12:20
Руководители партии “Единая Россия” и ее думской фракции подвели итоги законотворческой деятельности уходящего года и наметили цели на 2023-й.

 Ключевыми задачами в 2022 году были поддержка участников СВО и членов их семей, финансирование основных направлений народной программы ЕР и повышение расходов на социальные нужды.

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак акцентировал внимание на том, что в правительстве принято решение сохранить рабочие места за подпавшими под частичную мобилизацию и добровольцами. Для них предусмотрены также и другие меры: кредитные каникулы, мораторий на пени за услуги ЖКХ и защита выплат от списаний по исполнительным производствам, пишет rostovgazeta.ru

Все участники военной спецоперации, включая добровольцев и гражданских лиц, выполняющих задачи ВС РФ, теперь могут получить статус ветерана боевых действий и полагающиеся в таком случае меры господдержки, заявил Турчак.

Он сообщил, что в ходе работы над госбюджетом члены «Единой России» инициировали повышение расходной статьи на различные социально значимые направления, в числе которых поддержка НКО, села, занятости, молодежного предпринимательства и волонтеров. Финансирование предусмотрели также для мероприятий, входящих в народную программу политической партии.

Из заявления руководителя думской фракции партии Владимира Васильева, в уходящем году при содействии партии в России были введены ежемесячные выплаты для семей с детьми в возрасте от восьми до 18 лет, опережающая индексация МРОТ, размера прожиточного минимума и пенсионных выплат.

В российских регионах члены ЕР сформулировали свыше полутора тысяч предложений, ориентированных на то, чтобы оказать поддержку национальной экономике, пострадавшей от санкций. В плане обозначено 160 мер, направленных на помощь промышленной отрасли и бизнесу. При этом еще 80 мероприятий реализуются вне плана в рамках госпрограмм.

В следующем году одним из главных направлений деятельности ЕР останется поддержка семей, воспитывающих детей, особенно, инвалидов. Единороссы заявили, что продолжат повышать степень доступности и качества медицинских и образовательных услуг, а также будут и дальше работать в части патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти государства.

В обозримой перспективе партия ЕР внесет на рассмотрение депутатов Госдумы проект закона о занятости, после чего будут внесены поправки в Трудовой кодекс РФ. В законопроект введут, в частности, такое понятие, как самозанятость.

Главным историческим событием в уходящем году стало для России присоединение к ней новых регионов, сообщает сайт ER.RU. Турчак поблагодарил всех участников гуманитарной и наблюдательной миссий на территориях Донбасса и новых российских субъектов, а также всех коллег из Госдумы, которые помогают участникам СВО. 

«Народная программа – ключевой документ, опираясь на который работают партийцы по всей стране. Авторами инициатив, изложенных в ней, стали сами жители. Ни одно направление не остается без внимания – будь то строительство дорожной инфраструктуры, капремонт школ, материально-техническое оснащение учреждений, развитие патриотического воспитания или любое другое.

Реализация пунктов народной программы на Белгородчине идёт непрерывно. К примеру, в рамках программы партии только в текущем году были капитально отремонтированы 10 школ, ещё на 7 – работы продолжаются. Успешно в этом году поработали и дорожники, за год было отремонтировано порядка 133 км дорог, которые также нуждались в ремонте, прежде всего по мнению самих жителей региона. На развитие культуры в 2022 году региону было выделено порядка 100 млн рублей: 7 учреждений культуры смогли обновить свою материально-техническую базу, 3 учреждения получили средства на реализацию творческих задумок – постановку спектаклей и приобретение всего для этого необходимого, 4 объекта культуры были капитально отремонтированы, в настоящее время ведется строительство культурно-просветительского центра. Работа по этим и другим направлениям продолжается, обязательно будем стараться реализовать все максимально качественно, с учётом пожеланий граждан», - отметил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.

 

Подпишитесь
Шебекино вновь под обстрелом ВСУ, есть пострадавший
Сегодня, 09:49
Шум и ярость: из-за чего белгородцы судятся с гастробаром Mesto Grill
Сегодня, 10:09
Полковник запаса Головатюк рассказал, когда прекратятся постоянные обстрелы Белгорода
Сегодня, 07:12
Получившие СМС об обстреле шебекинцы сообщили о пожаре в горокруге
Сегодня, 09:01
Белгородский пожарный погиб в СВО в Херсонской области
Сегодня, 11:45
Гладков привёл новые подробности обстрела промзоны в Шебекино
Сегодня, 12:29