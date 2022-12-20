Белгородский пожарный погиб в СВО в Херсонской области

В честь погибшего в Херсонской области белгородца 20 декабря открыли мемориальную доску. Её установили на фасаде пожарной части № 39 в Чернянке.
Андрей Журавлёв отправился на спецоперацию в июле. Он погиб 6 августа при выполнении воинского долга. Мужчину наградили орденом Мужества посмертно.
Белгородец с 2012 по 2018 годы работал пожарным. В 2005 году его призвали в ряды ВС РФ. Мужчина служил в Чечне. Он также был награждён знаком «Ветеран боевых действий».
Ранее в Новооскольском горокруге почтили память пятерых местных жителей, которые погибли в спецоперации. В их честь открыли «парты героев».