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Белгородский пожарный погиб в СВО в Херсонской области

Сегодня, 11:45
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области

В честь погибшего в СВО белгородского пожарного открыли мемориальную доску

Табличка появилась на фасаде пожарной части № 39. Спасатель погиб 6 августа в Херсонской области, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В честь погибшего в Херсонской области белгородца 20 декабря открыли мемориальную доску. Её установили на фасаде пожарной части № 39 в Чернянке.

Андрей Журавлёв отправился на спецоперацию в июле. Он погиб 6 августа при выполнении воинского долга. Мужчину наградили орденом Мужества посмертно.

Белгородец с 2012 по 2018 годы работал пожарным. В 2005 году его призвали в ряды ВС РФ. Мужчина служил в Чечне. Он также был награждён знаком «Ветеран боевых действий».

Ранее в Новооскольском горокруге почтили память пятерых местных жителей, которые погибли в спецоперации. В их честь открыли «парты героев».

Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Служивший в Сирии белгородец погиб на Украине
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