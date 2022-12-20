В Белгородской области жильё до конца года могут получить 145 многодетных семей

Программа по предоставлению жилья многодетным семьям стартовала по поручению руководителя региона Вячеслава Гладкова. Планируется, что 145 семей из 17 муниципалитетов получат дома до конца текущего года.
Жилые помещения имеют площадь от 70 до 180 кв. м. В домах есть детские комнаты, спальня, кухня и столовая, гостиная. На создание условий для комфортного проживания многодетных семей выделено более 1 млрд рублей.
Всего до 2031 года планируется передать жильё 1,4 тыс. многодетным семьям. За консультацией по этой теме можно обратиться в минстрой Белгородской области: 8 (4722) 33–45–78, 33–46–57.
Ранее стали известны подробности, какие условия нужны для получения жилья: