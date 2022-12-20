Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Белгородской области жильё до конца года могут получить 145 многодетных семей

Сегодня, 12:58
Фото: 1MI
Новостройки, появившиеся по губернаторской программе, планируют ввести в эксплуатацию для 145 многодетных семей до конца 2022 года. На эти цели направили более 1 млрд рублей, сообщает минстрой Белгородской области.

Программа по предоставлению жилья многодетным семьям стартовала по поручению руководителя региона Вячеслава Гладкова. Планируется, что 145 семей из 17 муниципалитетов получат дома до конца текущего года.

Жилые помещения имеют площадь от 70 до 180 кв. м. В домах есть детские комнаты, спальня, кухня и столовая, гостиная. На создание условий для комфортного проживания многодетных семей выделено более 1 млрд рублей.

Всего до 2031 года планируется передать жильё 1,4 тыс. многодетным семьям. За консультацией по этой теме можно обратиться в минстрой Белгородской области: 8 (4722) 33–45–78, 33–46–57.

Ранее стали известны подробности, какие условия нужны для получения жилья:

  • наличие не менее трёх несовершеннолетних детей;
  • проживание на территории региона не менее пяти лет;
  • семья должна нуждаться в жилплощади. При этом нуждаемость определяется исходя из двух параметров — доходности и наличия имущества.
В Белгородской области выделят в четыре раза меньше средств на жильё для многодетных
Узнать подробнее
Читайте также:
Вячеслав Гладков подтвердил информацию об отсрочке для многодетных отцовСпикер белгородской облдумы передал многодетным семьям школьные наборыЗа полгода 103 многодетные белгородки досрочно вышли на пенсию
#София Чугай#Общество#Белгородская область#Многодетные семьи#Дома#Жилье
Подпишитесь
Шебекино вновь под обстрелом ВСУ, есть пострадавший
Сегодня, 09:49
Шум и ярость: из-за чего белгородцы судятся с гастробаром Mesto Grill
Сегодня, 10:09
Полковник запаса Головатюк рассказал, когда прекратятся постоянные обстрелы Белгорода
Сегодня, 07:12
Получившие СМС об обстреле шебекинцы сообщили о пожаре в горокруге
Сегодня, 09:01
Белгородский пожарный погиб в СВО в Херсонской области
Сегодня, 11:45
Гладков привёл новые подробности обстрела промзоны в Шебекино
Сегодня, 12:29