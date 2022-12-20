В Белгородской области впервые за 35 лет отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях о ещё нескольких объектах, в которых в этом году закончились строительные работы.
В Красногвардейском районе в селе Нижняя Покровка закончили капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта, в котором не проводились ремонтные работы на протяжении 35 лет. Благодаря выполненным работам, 400 жителей села снова смогут получить качественные медицинские услуги.
А в Старом Осколе уже 20 декабря введут в эксплуатацию новое здание спортивной школы «Золотые перчатки».
Сама школа существует с 1980 года и воспитала уже не одно поколение чемпионов. Но, конечно, с сегодняшнего дня она приобретёт, мне кажется, совсем другой размах и другой уровень, потому что новые, современные залы, точнее 2, которые позволят тренироваться нашим старооскольским спортсменам, совсем в других условиях.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области