В Белгородской области наблюдается подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом

Как отметил чиновник, в настоящее время на территории Белгородской области идёт подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, но не так, как было на протяжении нескольких лет.
Ковида мы не видим. Грипп тяжело протекает для наших жителей. Медработники работают в усиленном режиме. Берегите себя. Занимайтесь профилактикой. В первую очередь — это вакцинация. Если заболели, сразу обращайтесь к врачу. Не занимайтесь самолечением, потому что потом будет гораздо хуже.
Андрей Иконников
Напомним, с 15 декабря школьников четырёх муниципалитетов Белгородской области — Новооскольского, Губкинского, Старооскольского округа и Чернянского района перевели на дистанционный формат обучения из-за высокой заболеваемости гриппом. Как заявил Вячеслав Гладков, Белгородскую область атаковала очень тяжёлая форма гриппа.