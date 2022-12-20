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В Белгородской области наблюдается подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом

Сегодня, 12:37
Фото: 1MI
Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. При этом среди заболевших случаев инфицирования ковидом не столько, сколько было несколько лет подряд.

Как отметил чиновник, в настоящее время на территории Белгородской области идёт подъём заболеваемости ОРВИ и гриппом, но не так, как было на протяжении нескольких лет.

Ковида мы не видим. Грипп тяжело протекает для наших жителей. Медработники работают в усиленном режиме. Берегите себя. Занимайтесь профилактикой. В первую очередь — это вакцинация. Если заболели, сразу обращайтесь к врачу. Не занимайтесь самолечением, потому что потом будет гораздо хуже.
Андрей Иконников

Напомним, с 15 декабря школьников четырёх муниципалитетов Белгородской области — Новооскольского, Губкинского, Старооскольского округа и Чернянского района перевели на дистанционный формат обучения из-за высокой заболеваемости гриппом. Как заявил Вячеслав Гладков, Белгородскую область атаковала очень тяжёлая форма гриппа.

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Андрей иконников#Грипп#Орви#Заболеваемость гриппом и орви#Коронавирус
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