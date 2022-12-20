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В Белгороде увековечат память погибшего в СВО белгородца

Сегодня, 14:35
Фото: 1MI
Решение приняли депутаты во время 56-й сессии горсовета 20 декабря.
Сюжет
СВО

Дмитрий Бекетов погиб 15 сентября при исполнении воинского долга в ходе СВО. Указом президента был награждён орденом Мужества посмертно. Отметим, что Бекетов в октябре прошлого года был призван на срочную службу, 12 февраля заключил контракт сроком на два года.

Известно, что мемориальная доска появится на фасаде школы № 45 на проспекте Славы. Эскиз доски разработало управление архитектуры и градостроительства Белгорода.

Напомним, что в Белгородской области ранее был рассмотрен законопроект об увековечивании памяти погибших при защите Отечества. Речь идёт не только о людях, но и воинских объединениях, соединениях, учреждениях и местах.

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#Алина Харина#Город#СВО#Новости Белгорода#Белгород#Депутаты#Погибшие в спецоперации#Мемориальная доска
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