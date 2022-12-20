В Белгороде увековечат память погибшего в СВО белгородца

Дмитрий Бекетов погиб 15 сентября при исполнении воинского долга в ходе СВО. Указом президента был награждён орденом Мужества посмертно. Отметим, что Бекетов в октябре прошлого года был призван на срочную службу, 12 февраля заключил контракт сроком на два года.
Известно, что мемориальная доска появится на фасаде школы № 45 на проспекте Славы. Эскиз доски разработало управление архитектуры и градостроительства Белгорода.
Напомним, что в Белгородской области ранее был рассмотрен законопроект об увековечивании памяти погибших при защите Отечества. Речь идёт не только о людях, но и воинских объединениях, соединениях, учреждениях и местах.