В Белгороде увековечат память погибшего в СВО белгородца

Дмитрий Бекетов погиб 15 сентября при исполнении воинского долга в ходе СВО. Указом президента был награждён орденом Мужества посмертно. Отметим, что Бекетов в октябре прошлого года был призван на срочную службу, 12 февраля заключил контракт сроком на два года.