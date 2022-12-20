Утром ВСУ обстреляли посёлок в Брянской области

Ранним утром 20 декабря стало известно об обстреле посёлка в Суземском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Пострадавших нет. В результате в посёлке частично нарушено электроснабжение. На месте работают все оперативные службы. Как только будет обеспечен безопасный допуск к объектам электроснабжения, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам.
Александр Богомаз, губернатор Брянской области
Кроме того, при обстреле были повреждены железнодорожные пути, из-за чего до восстановления движения жителей будут перевозить на автобусах.