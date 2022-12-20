«Твоя история с билайном»: спектакль по мотивам рассказов победителей конкурса

Премьера спектакля по мотивам историй финалистов уже доступна в сервисе билайн ТВ и в сообществе мобильного оператора ВКонтакте. В постановке приняли участие известные актеры театра и кино — Никита Ефремов, Полина Кутепова, Владимир Стержаков и другие. Режиссером спектакля выступил Георгий Долмазян.
Клиенты билайна делились своими рассказами, в которых невероятным образом услуги связи или сам бренд оператора повлияли на жизнь автора или его близких.
Всего в билайне получили и обработали более пяти тысяч историй, и лишь пять из них, пройдя все этапы голосования, оказались в финале.
Подвести итоги конкурса в компании решили с помощью спектакля в формате road-movie, чтобы зритель мог прожить этот опыт самостоятельно, тщательно подбирали действующих лиц, углублялись в детали для совершенного нового прочтения историй полуфиналистов.
Кульминацией спектакля стало награждение победителя конкурса. Им стала Елена Тарасова из Москвы с историей «Любовь с первого голоса». Второе место занял Денис Лейком из Омска, третье — Василий Трофимов из Астрахани. В пятерку финалистов также вошли Алена Васильева из Санкт-Петербурга и Виктор Попов из Пермского края. Все пять финалистов получили сертификаты на 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающего рассказа — Елена Тарасова — один миллион рублей.
Сотрудники билайна, которые поделились своими рассказами, получили сертификаты номиналом 100 000 рублей, которые можно будет потратить на отдых в загородном отеле на уикенд.
«Жизнь любого человека — это набор историй. Порой мы не замечаем этого, потому что стремительно несемся по жизни и не обращаем на это внимания. Заметить историю, записать и поделиться ею, сделать историю красивой — это большой дар, который дан не всем. Я очень благодарен всем, кто поделился своими моментами жизни с нами. Благодарен актерам и режиссерам, которые помогли воплотить их на сцене. Уверен, все, кто посмотрел этот спектакль, которым мы завершаем празднование 30-летия билайна, получили удовольствие и заряд хорошего настроения. И это самое главное», - сказал генеральный директор билайна Александр Торбахов.
Зрители были рады погрузиться в новый иммерсивный опыт и отблагодарили актеров и авторов историй громкими овациями. Конкурс окончен, а наша история продолжается! Запись спектакля по мотивом историй финалистов уже доступна здесь, а также в сообществе Вконтакте.
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