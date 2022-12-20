«Траст» продал бройлерные цеха ГК «Здоровая Ферма» за 4 млрд рублей

В лот вошло 100% долей в уставных капиталах компаний группы: ООО ТД «Здоровая Ферма», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская Мясная Компания», ООО ГК «Здоровая Ферма», ООО «Здоровая Ферма Деликатесы». Также в лот вошли права требования «Траста» и птицефабрики «Комсомольская» к этим компаниям на общую сумму 3,43 млрд рублей.
«Группа компаний „Здоровая ферма“ перешла банку непрофильных активов „Траст“ в 2018 году. За четыре года под управлением „Траста“ компания преобразовалась в крупнейшего производителя мяса птицы на Урале, который стал интересен стратегическим инвесторам. Была проведена модернизация производственных корпусов, выросли все производственные показатели, а также доля продаж продукции в сети. За 2021 год выручка бройлерного направления ГК „Здоровая Ферма“ составила более 10 млрд рублей. Цена продажи компании соответствует нашим ожиданиям. Ранее в декабре на открытых торгах были проданы ГК „Русское Зерно Уфа“ и ГК „Ростагро“, — прокомментировали в пресс-службе банка непрофильных активов.
ГК «Здоровая Ферма» занимает 30% рынка мяса птицы Челябинска. В лот входят Аргаяшская и Кунашакская птицефабрики, расположенные в Челябинской области. Проектная мощность птицефабрик составляет 120 000 т мяса птицы в год, 18 000 т продукции мясной переработки и 240 000 т кормов. Торговый дом «Здоровая Ферма» выпускает 250 наименований продукции.