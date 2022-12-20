Стало известно, как пройдёт финал официальной лиги МС КВН «Тремпель»

Для организации финала необходимо провести редакторский просмотр, на каждом просмотре должно быть предусмотрено питание шести человек (режиссёра, директора лиги, двух администраторов и двух редакторов), которое должно включать в себя чай, кофе, воду, печенье, три бутерброда с сыром и три бутерброда с мясоколбасными изделиями.