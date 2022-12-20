Стало известно, как пройдёт финал официальной лиги МС КВН «Тремпель»

На госзакупках появились два лота на организацию и проведение школы КВН официальной лиги МС КВН «Тремпель». Цена одного из договоров составляет 1,7 млн рублей, второго — 2,1 млн рублей. Договоры с подрядчиками были заключены 8 декабря. Исполнитель контракта не указывается. Заказчик работ — Центр молодёжных инициатив.
Согласно проекту договора, подрядчик должен организовать и провести финал официальной лиги МС КВН «Тремпель». Срок оказания услуг — до 24 декабря. О точной дате и месте проведения мероприятия заказчик обязан уведомить исполнителя за 10 календарных дней. Также исполнитель контракта должен организовать проживание редакторского и авторского состава в гостинице «Парк-отель Европа». Условия проживания: комфортабельные номера (2-х — 3-х местные), ежедневная уборка номеров, смена полотенец не реже одного раза в день.
Также подрядчик должен организовать проезд редакторского состава. Маршрут следования: Белгород — Москва, Москва — Белгород.
Кроме того, будут изготовлены футболки с логотипом мероприятия, свитшоты, кубок победителя из дерева.
Для организации финала необходимо провести редакторский просмотр, на каждом просмотре должно быть предусмотрено питание шести человек (режиссёра, директора лиги, двух администраторов и двух редакторов), которое должно включать в себя чай, кофе, воду, печенье, три бутерброда с сыром и три бутерброда с мясоколбасными изделиями.
Также питанием должно быть обеспечено жюри. Меню включает в себя кофе, чай, сахар, печенье, конфеты, вафли, канапе с паштетом, брускетту с овощами и тунцом, канапе с красной рыбой и творожным сыром, жульен в тарелках с грибами.
Также подрядчику необходимо организовать фотосъёмку, работу штаба официальной лиги, звукорежиссёра и видеоинженера, режиссёра, администратора. Кроме того, будет организована прямая трансляция игры.
Помимо этого, подрядчик должен организовать работу официального штаба лиги на международном фестивале команд КВН в Сочи.
Отметим, что сезон официальной лиги МС КВН «Тремпель» завершится 23 декабря. Игра пройдёт в 19:00 на сцене СДК БГТУ им. В.Г.Шухова. Финал проведёт Гар Дмитриев, участник Высшей Лиги КВН в составе команды «Юра».