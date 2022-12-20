Шум и ярость: из-за чего белгородцы судятся с гастробаром Mesto Grill

По мнению управляющего Mesto Grill Олега Владимировича (фамилию он не назвал), разборки начались сразу после того, как в квартиру над гастробаром заехал новый жилец из пригорода. Именно ему не понравилась шумная работа заведения, поэтому была «дана команда» его закрывать.
Женщину не устраивает шум от людей и тот факт, что посетители курят на улице. Но мы со своей стороны все меры принимаем, чтобы люди не курили, где попало. Тем не менее, она очень агрессивно настроена: говорит, я вас буду судить и закрывать. В течение года к нам приходили инспекторы, проверяющие, приходят и проверяют. И, что самое интересное, в своих требованиях они просят убрать кондиционеры и вывеску. На наш взгляд, корень проблем - в злости и ненависти одного конкретного человека, которому наше заведение мешает.
Олег Владимирович отметил, что те кондиционеры, которые использует гастробар, абсолютно такие же, как у остальных жильцов. Отверстия под них были сделаны в самом начале проектирования здания, а «самолично мы ничего не прорезали».
Также управляющий прокомментировал сведения суда о том, что Mesto Grill выступил против привлечения к делу Роспотребнадзора. По словам мужчины, ведомство регулярно проводит проверки, отказываться от которых гастробар не вправе.
По мнению управдома Анны Юрьевны (она также не назвала фамилию при общении с журналистом «Бел.Ру»), дела обстоят немного иначе. Так, что касается кондиционеров, то в ходе суда представители Mesto Grill принесли план вентиляционного решения для ресторана. По словам женщины, он был датирован 2016 годом. Застройка и эксплуатация дома же началась в 2014 году.
Ясно, что они вводили кондиционеры в эксплуатацию после строительства. Кроме того, в этом плане зафиксировано отверстие: 70 сантиметров на 40. Достаточно большое отверстие, вырубленное под окном первого этажа. Обычно диаметр трубки составляет 15 сантиметров, здесь же достаточно большая выемка. Поэтому, однозначно это было сделано без разрешения.
Проблема в том, что кондиционер периодически сильно шумит, чем мешает жильцам дома. Так, похожая ситуация с соседним заведением - кафе Stories. Но, по словам Анны Юрьевны, его управляющий оперативно реагирует на звонки с жалобами о шуме. С гастробаром такой контакт наладить не удалось.
К сожалению, проблемы с ними постоянные. И они не решаются. Кроме того, они пользуются общедомовым имуществом без разрешения собственников. Они считают, что каждый может вывесить любую рекламу, использовать фасад так, как им удобно. То есть, они не считают, что фасад является чужой собственностью, и думают, что его использование не нужно ни с кем согласовывать.
Также, по словам женщины, жильцам мешают шумные гости Mesto Grill, привыкшие курить на обустроенных у заведения лавочках.
Дым постоянно идёт в окна. Ну и, безусловно, шум. Не скажу, что прям каждый день, но в вечера с «алко-безлимитом» все посетители ведут себя неадекватно. Бывают и испражнения, и рвота на калитке. Наш дворник вынужден постоянно всё это отмывать, особенно в зимний период, когда оно примерзает.
Анна также добавила, что закрывать гастробар никто не планирует. Заведению достаточно будет представить документы, объясняющие, каким образом оно используют общедомовое имущество, и согласовать их с товариществом.
Мы закрывать их не хотим и не имеем права. В процессе суда такой вариант не рассматривался. Если они не будут нарушать права и интересы других собственников, никто их закрывать не будет. Есть режим тишины, использования общедомового имущества. Как только они начнут их соблюдать, всё наладится. А съехать или закрыться — это уже будет их решением.
Напомним, что в июле товарищество собственников недвижимости ЖК «Семь» подало иск к ООО «Место Гриль». ТСН требует от компании привести общее имущество многоквартирного дома на Свято-Троицком бульваре, 7 в первоначальное состояние и освободить якобы самовольно занятый участок.
Отметим также, что суд определил привлечь к участию в деле региональные Роспотребнадзор и УГЖН, а также департамент по развитию городских территорий администрации Белгорода. Они будут участвовать в качестве третьих лиц без собственных требований. Само судебное разбирательство по делу отложили на 16 января 2023 года.