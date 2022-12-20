Шум и ярость: из-за чего белгородцы судятся с гастробаром Mesto Grill

По мнению управдома Анны Юрьевны (она также не назвала фамилию при общении с журналистом «Бел.Ру»), дела обстоят немного иначе. Так, что касается кондиционеров, то в ходе суда представители Mesto Grill принесли план вентиляционного решения для ресторана. По словам женщины, он был датирован 2016 годом. Застройка и эксплуатация дома же началась в 2014 году.