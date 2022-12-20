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Полковник запаса Головатюк рассказал, когда прекратятся постоянные обстрелы Белгорода

Сегодня, 07:12
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Головатюк об обстрелах Белгорода: Скоро ситуация изменится

Член президиума организации «Офицеры России» Андрей Головатюк рассказал, что поступили новые комплексы «Пенициллин» для обнаружения артиллерийских батарей и систем залпового огня украинских войск. Поэтому ситуация должна кардинально измениться, рассказал он изданию Pravda.Ru.
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СВО

Военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк прокомментировал ситуацию, связанную с постоянными обстрелами Белгорода и Донецка. Он считает, что с поставкой нового комплекса «Пенициллин» обнаружить украинские артиллерийские батареи и системы залпового огня станет проще и быстрее.

По мнению эксперта, постоянные обстрелы со стороны Украины связаны с тем, что ВСУ используют тактику внезапных огневых налётов и тут же меняют место дислокации.

Ранее Белгородская область вновь оказалась под обстрелом со стороны ВСУ. Сработала система ПВО, повреждено 75 жилых и промышленных зданий и 40 машин. От осколков пострадали 12 человек, один мужчина погиб в ходе налёта на птицефабрику «Ясные Зори».

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#София Чугай#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Обстрел ВСУ#Прекращение огня#ВСУ
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