Полковник запаса Головатюк рассказал, когда прекратятся постоянные обстрелы Белгорода

Военный эксперт, полковник запаса Андрей Головатюк прокомментировал ситуацию, связанную с постоянными обстрелами Белгорода и Донецка. Он считает, что с поставкой нового комплекса «Пенициллин» обнаружить украинские артиллерийские батареи и системы залпового огня станет проще и быстрее.
По мнению эксперта, постоянные обстрелы со стороны Украины связаны с тем, что ВСУ используют тактику внезапных огневых налётов и тут же меняют место дислокации.
Ранее Белгородская область вновь оказалась под обстрелом со стороны ВСУ. Сработала система ПВО, повреждено 75 жилых и промышленных зданий и 40 машин. От осколков пострадали 12 человек, один мужчина погиб в ходе налёта на птицефабрику «Ясные Зори».