Полковник запаса Головатюк рассказал, когда прекратятся постоянные обстрелы Белгорода

Ранее Белгородская область вновь оказалась под обстрелом со стороны ВСУ. Сработала система ПВО, повреждено 75 жилых и промышленных зданий и 40 машин. От осколков пострадали 12 человек, один мужчина погиб в ходе налёта на птицефабрику «Ясные Зори».