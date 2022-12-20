Почему медкомиссию при устройстве на работу нельзя пройти в частных клиниках?

В ходе прямого эфира у главы регионального министерства здравоохранения Андрея Иконникова поинтересовались, почему белгородцы не могут пройти медкомиссию на получение прав или для трудоустройства через частные клиники.
Чиновник подчеркнул, что в соответствии с российским законодательством справки от психиатра и нарколога при трудоустройстве, получении прав или оформлении разрешения на оружие должны быть выданы только госучреждениями.
Даже если вы пойдёте проходить в частную клинику медкомиссию, всё равно прохождение психиатра и нарколога будет только в госучреждении. Так прописано в законодательстве. Частные клиники понимают, что полный спектр услуг они не окажут.
Андрей Иконников