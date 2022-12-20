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Почему медкомиссию при устройстве на работу нельзя пройти в частных клиниках?

Сегодня, 12:03
Фото: 1MI

Иконников объяснил, почему медкомиссию на права нельзя пройти в частных клиниках

С данным вопросом к главе регионального минздрава Андрею Иконникову обратились во время прямой линии. Чиновник отметил, что частные клиники не смогут оказать полный спектр услуг из-за законодательства.

В ходе прямого эфира у главы регионального министерства здравоохранения Андрея Иконникова поинтересовались, почему белгородцы не могут пройти медкомиссию на получение прав или для трудоустройства через частные клиники.

Чиновник подчеркнул, что в соответствии с российским законодательством справки от психиатра и нарколога при трудоустройстве, получении прав или оформлении разрешения на оружие должны быть выданы только госучреждениями.

Даже если вы пойдёте проходить в частную клинику медкомиссию, всё равно прохождение психиатра и нарколога будет только в госучреждении. Так прописано в законодательстве. Частные клиники понимают, что полный спектр услуг они не окажут.
Андрей Иконников

 

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Андрей иконников#Медкомиссия#Частная клиника#Трудоустройство
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