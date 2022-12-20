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Отзывы о хостинг провайдерах, как выбрать подходящего провайдера

Сегодня, 14:39
Фото: 1MI
Отзывы реальных клиентов о работе хостинг провайдеров. Рейтинг самых лучших русских хостингов в 2022 году. Выбор надежного и проверенного хостинга.

Отзывы о хостинг провайдерах

Если набрать в Google поисковый запрос «хостинг отзывы», можно увидеть, какое количество провайдеров предлагают свои услуги на территории России. Услуги аренды предлагает больше тысячи различных провайдеров, каждый из которых имеет определенный список преимуществ и недостатков. Лучше всего ознакомиться с такими плюсами и минусами до начала покупки хостинга, сотрудничества с конкретной компанией, чтобы изначально понимать, с какими «подводными камнями» можно столкнуться. В результате клиент не потратит свое драгоценное время и деньги на повторный перенос, размещение интернет-портала.

Прежде всего нужно запомнить одно важное правило: не стоит изучать отзывы о работе определенной компании на ее официальном сайте. Очень часто провайдеры самостоятельно выбирают, какие отзывы публиковать, а какие нет. Все это нужно для формирования собственной репутации. Поэтому отзывы о хостинг провайдерах лучше всего читать на независимых интернет-порталах.

Три главных аспекта для поиска идеального провайдера

Начиная поиски провайдера, каждый клиент желает предварительно ознакомиться с предоставляемыми услугами, а также с качеством работы в целом. Специально для этого отмечают три основных критерия или аспекта, на которые нужно обращать первоочередное внимание при прочтении отзывов.

Цена

Первым в списке числится контроверсионный пункт, а именно — цены на предоставляемые услуги. Но при этом не стоит выбирать хостинг, ссылаясь исключительно на ценовую политику компании. Рекомендуется также учесть и определенные тарифы, где могут быть предложены совершенно разные показатели дискового пространства. Ведь логично, что за большее количество ресурсов провайдер потребует выше стоимость. Нет смысла покупать тариф за 1 доллар, если в нем не «поместится» даже самый маленький информационный блог.

Служба поддержки

Несмотря на все возможные преимущества выбранного хостинга, рано или поздно клиент будет нуждаться в помощи Службы поддержки. После такого обращения можно понять: вам удалось выбрать действительно надежный хостинг или выбранный провайдер вас разочаровал. Поэтому при изучении отзывов такому аспекту также нужно уделить особое внимание.

Помните о том, что самый лучший хостинг должен иметь следующую Службу поддержки:

  • С возможностью круглосуточного обслуживания клиентов.
  • С быстрым ответом клиенту (меньше 2-х минут после обращения).
  • С наличием сразу нескольких каналов связи.
  • С вежливыми и дружелюбно настроенными специалистами.

Учитывая различные отзывы пользователей, можно сделать вывод, что одним из самых удобных каналов связи считается онлайн-чат.

Тестовый период

Представленный период в очередной раз подтверждает тот факт, что провайдеру совершенно нечего скрывать от своих клиентов. В результате можно будет протестировать работу хостинга, принимая решение: подходят вам такие условия сотрудничества в будущем или нет.

В процессе тестирования удастся:

  • Проверить работу сайта на новых серверах.
  • Оценить степень удобства при использовании панели управления.
  • Оценить качество работы Службы поддержки.

От продолжительности тестового периода зависит возможность намного лучше проверить хостинг перед покупкой, арендой. Формируя обзор VPS хостингов, часто учитывается количество дней для пробного (тестового) периода. Как правило, количество дней может варьироваться в пределах 5-30 дней максимум.

Почему важно оставлять свой отзыв о хостинге?

Существует несколько весомых причин, в результате которых важно и нужно оставлять собственные отзывы о сотрудничестве с конкретным провайдером, у которого клиент покупал или брал в аренду хостинг.

Среди таких причин стоит выделить три основных:

  1. Многие провайдеры дарят различные подарки за оставленные отзывы о работе.
  2. Ваше мнение, касаемо услуг конкретной компании, увидит огромное количество других пользователей.
  3. С помощью отзывов новичкам в данной сфере деятельности будет намного легче ориентировать в выборе определенного тарифа и хостинга в целом.

Поэтому важно оставлять положительные, нейтральные или отрицательные отзывы, чтобы помочь каждому провайдеру сформировать свою репутацию. Представленный рейтинг русских хостингов позволяет клиенту выбрать самую лучшую компанию, которая предоставляет действительно качественные услуги. Ведь за последние несколько лет современный рынок российского хостинга существенно вырос, а значит на арене появилось много конкурентов, что «заставляет» провайдеров усовершенствовать свои услуги.

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#Алина Харина
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