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Отсрочка от мобилизации стала важным критерием в объявлениях о поисках работы

Сегодня, 10:53
Фото: 1MI
Какие направления работы предлагают отсрочку, читайте в материале.

Редакция «Бел.Ру» изучила объявления на сайтах по поиску работы. В Белгородской области нет вакансий, в которых ищут специалистов по мобилизационной работе и воинскому учёту. Однако, на сайтах представлен перечень вакансий, в которых уверяют об отсрочке от мобилизации.

К примеру, на сайте «Работа.Ру» представлена вакансия водителя грузового автомобиля (вахта). Будущему работнику предлагают зарплату от 82 до 90 тыс. рублей и возможность отсрочки от мобилизации. Отсрочку предлагает также «Комбинат рабочей одежды». В комбинате открыта вакансия швеи.

Льготную ипотеку и отсрочку от мобилизации предлагают менеджерам по продажам IT-продуктов и HR-специалистам в Москве. Менеджерам обещают зарплату от 80 до 200 тыс. рублей, а HR-специалистам от 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

Вакансии с аналогичными критериями есть и на HH.ru. Так, одна из белгородских компаний ищет водителя категории C с возможностью получать зарплату от 30 тыс. до 35 тыс. рублей. Компания обещает бронирование сотрудников, в соответствии с ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

Ещё одна местная компания предлагает вакансию слесаря-ремонтника с заработной платой от 44 тыс. рублей. В описании к вакансии организация отмечает, что входит в перечень компаний, работникам которых предоставляется право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

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#Алина Харина#Поиск#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Трудоустройство#Работа#Порядок частичной мобилизации
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