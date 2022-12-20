Отсрочка от мобилизации стала важным критерием в объявлениях о поисках работы

Редакция «Бел.Ру» изучила объявления на сайтах по поиску работы. В Белгородской области нет вакансий, в которых ищут специалистов по мобилизационной работе и воинскому учёту. Однако, на сайтах представлен перечень вакансий, в которых уверяют об отсрочке от мобилизации.