Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Новое здание детской поликлиники № 3 в Белгороде построят около «Мега Гринна»

Сегодня, 11:38
Фото: 1MI
Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. Он добавил, что в настоящее время идёт подготовка проектно-сметной документации. Новое медучреждение возведут в районе «Мега Гринна».

С вопросом о ремонте детской поликлиники № 3 в областном центре к Иконникову обратились во время прямой линии. Министр сообщил, что здание ремонтировать не будут. Для детской поликлиники № 3 возведут новый объект.

В текущем году уже выделили участок, который расположен в районе «Мега Гринна». В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Полноценное новое здание детской поликлиники будет строиться за счёт федеральных средств в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения.

Проблемы по детской поликлинике известны. Это единственная поликлиника, которая до сих пор не отремонтирована. Решение принято. Нас на федеральном уровне поддержали. Новое здание детской поликлиники № 3 будет более большое с прикреплённым населением.
Андрей Иконников

Чиновник добавил, что в планах открыть поликлинику в 2024 году.

 

Скорую ждут по 5 часов, в поликлинике — полдня: как в Старом Осколе переживают грипп
Узнать подробнее
Читайте также:
Из поликлиники № 1 в Белгороде эвакуировали людейБелгородцев возмутило поведение медиков детской поликлиники во время обстрелаВ Белгороде закончился капитальный ремонт детской стоматологической поликлиники
#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Белгород#Андрей иконников#Детская поликлиника#Строительство#Здание
Подпишитесь
Шебекино вновь под обстрелом ВСУ, есть пострадавший
Сегодня, 09:49
Шум и ярость: из-за чего белгородцы судятся с гастробаром Mesto Grill
Сегодня, 10:09
Полковник запаса Головатюк рассказал, когда прекратятся постоянные обстрелы Белгорода
Сегодня, 07:12
Получившие СМС об обстреле шебекинцы сообщили о пожаре в горокруге
Сегодня, 09:01
Белгородский пожарный погиб в СВО в Херсонской области
Сегодня, 11:45
Гладков привёл новые подробности обстрела промзоны в Шебекино
Сегодня, 12:29