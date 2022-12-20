Новое здание детской поликлиники № 3 в Белгороде построят около «Мега Гринна»

В текущем году уже выделили участок, который расположен в районе «Мега Гринна». В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Полноценное новое здание детской поликлиники будет строиться за счёт федеральных средств в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения.