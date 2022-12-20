Новое здание детской поликлиники № 3 в Белгороде построят около «Мега Гринна»

С вопросом о ремонте детской поликлиники № 3 в областном центре к Иконникову обратились во время прямой линии. Министр сообщил, что здание ремонтировать не будут. Для детской поликлиники № 3 возведут новый объект.
В текущем году уже выделили участок, который расположен в районе «Мега Гринна». В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация. Полноценное новое здание детской поликлиники будет строиться за счёт федеральных средств в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения.
Проблемы по детской поликлинике известны. Это единственная поликлиника, которая до сих пор не отремонтирована. Решение принято. Нас на федеральном уровне поддержали. Новое здание детской поликлиники № 3 будет более большое с прикреплённым населением.
Андрей Иконников
Чиновник добавил, что в планах открыть поликлинику в 2024 году.