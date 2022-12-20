Наставники СГОКа прошли обучение новым инструментам работы с молодыми специалистами

В рамках тренинга сотрудники учились мотивировать новичков на изучение профессии и применять инструменты эффективного обмена опытом.
Курс обучения построен на реальных примерах: наставники делились конкретными ситуациями и сложностями, с которыми сталкиваются при работе с новыми сотрудниками, а затем учились решать их с помощью новых практик. Кроме наставников этот курс прошли и внутренние тренеры Стойленского ГОКа, которые в ближайшее время смогут проводить подобное обучение самостоятельно.
Развитие системы и культуры наставничества — одна из приоритетных задач кадровой стратегии Стойленского ГОКа. Сегодня на Стойленском ГОКе трудятся более 1500 наставников. С 2018 года на комбинате проводится смотр-конкурс «Лучший наставник», в 2019 году к нему присоединились Стагдок и Доломит.
В прошлом году в конкурсе «Лучший наставник Дивизиона Руда» участвовали более 160 человек из разных подразделений предприятий. Они помогали молодым сотрудникам адаптироваться на рабочих местах, руководили производственной практикой студентов, выступали в качестве экспертов-консультантов для участников программы «Молодой специалист», активно участвовали в корпоративных мероприятиях и общественной жизни.