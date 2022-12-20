Наставники СГОКа прошли обучение новым инструментам работы с молодыми специалистами

Курс обучения построен на реальных примерах: наставники делились конкретными ситуациями и сложностями, с которыми сталкиваются при работе с новыми сотрудниками, а затем учились решать их с помощью новых практик. Кроме наставников этот курс прошли и внутренние тренеры Стойленского ГОКа, которые в ближайшее время смогут проводить подобное обучение самостоятельно.