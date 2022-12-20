На базары в Белгород привезли ели из Брянской, Орловской и Свердловской областей

17 декабря в областной столице заработали ёлочные базары. В городе открыто 35 торговых точек, где жителям предлагают приобрести живую ель или сосну. Хвойные деревья доставили из Брянской, Свердловской и Орловской областей.
Утверждается, что поставщики в этом году цену на них не увеличивали. Этой зимой стоимость 1 метра сосны начинается от 600 рублей, а ели — от 800 рублей.
Всего в Белгородской области будет работать 161 ёлочный базар. Торговые точки уже открыты в Алексеевском, Новооскольском, Яковлевском, Старооскольском горокругах, Вейделевском, Белгородском, Красногвардейском, Корочанском и Чернянском районах, а также в Белгороде.