Mash: ВСУ ударили по Шебекино из установок HIMARS

ВСУ ударили по Шебекино из установок HIMARS. На территории зафиксировали 10 прилётов.
Происшествие случилось 20 декабря. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, снаряды попали в промзону. Известно об одном пострадавшем, у него перелом костей предплечья. Мужчину госпитализировали.
Треть жителей Шебекино на время осталась без света. В Белоблводоканале сообщили, что в городе также с 11:50 были перебои с водоснабжением. На месте работают аварийные бригады.
О том, что на территории было шумно, шебекинцы сообщали с утра. Спустя время жители горокруга стали получать СМС об обстреле. После этого в Сети появились кадры пожара: над городом висел густой чёрный дым.