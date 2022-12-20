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Mash: ВСУ ударили по Шебекино из установок HIMARS

Сегодня, 10:11
Фото: "Фонарь"
По данным телеграм-канала, зафиксировано 10 прилётов. Губернатор Вячеслав Гладков ранее сообщил об одном пострадавшем.
Сюжет
Обстрел

ВСУ ударили по Шебекино из установок HIMARS. На территории зафиксировали 10 прилётов.

Происшествие случилось 20 декабря. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, снаряды попали в промзону. Известно об одном пострадавшем, у него перелом костей предплечья. Мужчину госпитализировали.

Треть жителей Шебекино на время осталась без света. В Белоблводоканале сообщили, что в городе также с 11:50 были перебои с водоснабжением. На месте работают аварийные бригады.

О том, что на территории было шумно, шебекинцы сообщали с утра. Спустя время жители горокруга стали получать СМС об обстреле. После этого в Сети появились кадры пожара: над городом висел густой чёрный дым.

Шебекино вновь под обстрелом ВСУ, есть пострадавший
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#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Обстрел ВСУ#HIMARS#Прилёты#Инна Рогова
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