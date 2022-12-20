Маршрут для промтуристов ОЭМК оценили эксперты

Специалисты предприятия ведут большую подготовительную работу, прорабатывают несколько экскурсионных маршрутов. Первыми с ними познакомились представители туриндустрии и органов власти, ответственные за развитие туристической отрасли.
Отправной точкой маршрута стал выставочный центр «Железно!», где гостям рассказали об истории открытия КМА и объяснили суть технологии прямого восстановления железа на ОЭМК. Макеты установки металлизации и дуговой сталеплавильной печи показались экскурсантам игрушечными. Впрочем, вскоре они увидели оригиналы на комбинате.
На ОЭМК, пройдя инструктаж по охране труда и надев спецодежду, каждый смог почувствовать себя работником комбината. Получившуюся «бригаду» по технологической цепочке провёл начальник отдела технического сопровождения продаж управления новых видов продукции технической дирекции Евгений Соболев. На фабрике окомкования и металлизации гости узнали, как работает шахтная печь и из чего получают окатыши. В электросталеплавильном цехе убедились: процесс рождения металла сложный, но эффектный. В сортопрокатном цехе № 1 увлечённо наблюдали, как движутся по рольгангам нагретые до 1 000 градусов Цельсия заготовки. В цехе отделки проката не могли оторваться от блестящего проката премиум-класса.
«Я был на ОЭМК в 1987 году ещё школьником, — рассказывает сотрудник Старооскольского краеведческого музея Константин Филатов. — Комбинат был не таким большим. Нас тоже водили в ЭСПЦ. Детские впечатления стёрлись, а сейчас я в восторге».
Наталья Морозова из Белгородского областного центра детского и юношеского туризма и экскурсий считает, что посещение комбината поможет ей в профориентационной работе.
«Ребёнок может посмотреть на производство по телевизору, прочитать в книге, что-то расскажет учитель. Но, только побывав здесь, он поймёт: трогает это душу или нет, — считает Наталья. — Наши дети должны знать, что среди профессий есть не только блогеры и мерчендайзеры, но и люди дела, которые умеют делать первоклассную сталь».
Как отмечает начальник управления корпоративных коммуникаций ОЭМК Наталья Кудиярова, комбинат принимает гостей регулярно — в основном это бизнес-партнёры или представители родственных предприятий. Ценность визита экспертов туриндустрии в том, что их отзывы позволят сделать будущие экскурсии ярче, интереснее и познавательнее.
В финале гостей ждал «обед металлурга» от Торгово-производственного объединения. Хотите отведать «Ковшевую пробу», «Ферросплавы по заявке», «Шихту овощную» или «Мечту сортировщицы»? Уже в следующем году всё это будет доступно экскурсантам.
Татьяна Денисова