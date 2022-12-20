Маршрут для промтуристов ОЭМК оценили эксперты

На ОЭМК, пройдя инструктаж по охране труда и надев спецодежду, каждый смог почувствовать себя работником комбината. Получившуюся «бригаду» по технологической цепочке провёл начальник отдела технического сопровождения продаж управления новых видов продукции технической дирекции Евгений Соболев. На фабрике окомкования и металлизации гости узнали, как работает шахтная печь и из чего получают окатыши. В электросталеплавильном цехе убедились: процесс рождения металла сложный, но эффектный. В сортопрокатном цехе № 1 увлечённо наблюдали, как движутся по рольгангам нагретые до 1 000 градусов Цельсия заготовки. В цехе отделки проката не могли оторваться от блестящего проката премиум-класса.