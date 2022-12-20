Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Как выбрать качественный VPS сервер для сайта — несколько советов

Сегодня, 17:00
Фото: 1MI
Рекомендации по выбору VPS сервера. Купить качественный VPS сервер с неограниченным трафиком. Покупка обычного или облачного VPS. Отличие между VPS и VDS.

Как выбрать качественный VPS сервер для сайта - несколько советов

VPS представляет собой виртуальный сервер, имеющий копию ОС и выделенные ресурсы на другом крупном физическом сервере. Этот сервер получил название «виртуальный» по причине того, что работает на специальной виртуальной машине. Важным преимуществом данного сервера является то, что можно запускать и настраивать различные сервисы: начиная с полноценных сайтов и заканчивая прокси.

Основным минусом VPS считается необходимость в наличии определенного багажа знаний, чтобы все работало должным образом. Ведь ресурсы виртуальных серверов нельзя назвать безграничными, а потому важно научиться ими правильно распоряжаться. Существует несколько важных факторов, благодаря которым удастся разобраться с вопросом: как выбрать подходящий VPS сервер для собственного сайта?

Конфигурация сервера

Конфигурация влияет на дальнейшие показатели производительности сайта. Чтобы выбрать подходящий вариант, нужно обратить внимание на:

  • CPU — мощность процессора;
  • RAM — «оперативка»;
  • HDD либо SSD жесткий диск — тип и объем используемого хранилища.

От объема ресурсов будет зависеть окончательная цена, а потому важно сразу определиться с тем, какая производительность VPS понадобится.

Управляемый и неуправляемый хостинг

Используя VPS Server, важно, чтобы кто-то контролировал производительность хостинга:

  • Если за выполнение данной задачи отвечает провайдер, такой хостинг следует называть управляемым (managed).
  • Если все вопросы, касающиеся виртуального сервера владелец сайта берет на себя, такой хостинг считается неуправляемым (unmanaged).

В последнем случае нужно быть готовым к тому, что во время всевозможных сбоев в ПО, при возникновении проблем с системой безопасности, владельцу сайта придется самостоятельно решать все вопросы. Ведь именно он является полноценным администратором сервера.

Обычный или облачный хостинг VPS: что выбрать?

Важно рассмотреть и ознакомиться с некоторыми существенными отличиями:

  • Обычный VPS считается частью одного большого сервера, который называют «материнским». В результате внутри «материнского» сервера находится множество мелких серверов, имеющих ограниченные ресурсы — это и есть VPS. Такой виртуальный сервер характеризуется определенными ограничениями, касаемо количества модулей памяти.
  • Облачный VPS способен функционировать сразу на нескольких серверах, которые были соединенные в кластер. В процессе эксплуатации также применяются ресурсы машины, но такая машина является определенной комбинацией, где собрано сразу несколько серверов — группа «материнских» серверов.

Таким образом, облачный VPS отличается большей гибкостью, благодаря отсутствию строгих ограничений. Это связано с тем, что всегда есть возможность добавить один или несколько серверов в созданный кластер.

Выбираем хороший VPS хостинг: короткие советы от специалистов

Чтобы VPS купить, подбирая подходящее решение, нужно учесть несколько важных рекомендаций:

  1. Диск. Если в дальнейшем планируется наполнение сайта увлекательным контентом, тогда выбираем диск от 10 Гб и больше.
  2. Тип диска. Владельцам интернет ресурсов доступны разные варианты, перечисленные от самого медленного к самому быстрому: SATA, SAS и SSD. Если посетители не будут ничего загружать на созданный сайт, можно обойтись SATA или SAS. Но во всех остальных ситуациях — только SSD.
  3. RAM (память). Все зависит от специфики каждого сайта. К примеру, для стандартной визитки достаточно до 400 Мб, WordPress требует от 512 Мб и выше. Поэтому рекомендуется выбирать сервер от 1 Гб и выше.
  4. Трафик. Расчет происходит по специальной формуле: нужно подсчитать, сколько весит каждая страница сайта, чтобы полученное значение умножить на количество посетителей страницы за 1 месяц работы. Для получения примерного объема данных это значение потребуется умножить на 1,5.
  5. Скорость канала. Для мелких видеохостингов будет достаточно порядка 100 Мбит.
  6. Поддержка IPv6. Такая поддержка не будет лишней. Несмотря на то, что на сегодняшний день в ней нет никакой потребности, в ближайшем будущем IPv4 адреса закончатся, а вам будет намного легче перейти.

Это главные советы, о которых стоит помнить при выборе подходящего VPS сервера, который полностью соответствует понятию «качественный».

VDS и VPS хостинг

VDS сервер отличается от VPS типом виртуализации: если VPS подразумевает под собой виртуализацию на уровне ОС, то VDS — на аппаратном уровне. Чаще всего зарубежный хостинг предлагает русскоязычную техподдержку, ведь он принадлежит компаниям, работающим в странах СНГ, которые размещают сервера в Европе. В остальном оба термина являются синонимичными: в странах СНГ принято называть VPS, а во многих европейских странах — VDS.

Реклама. Рекламодатель ООО «Админвпс» erid: LjN8K139o

#Алина Харина
Подпишитесь
Шебекино вновь под обстрелом ВСУ, есть пострадавший
Сегодня, 09:49
Шум и ярость: из-за чего белгородцы судятся с гастробаром Mesto Grill
Сегодня, 10:09
Полковник запаса Головатюк рассказал, когда прекратятся постоянные обстрелы Белгорода
Сегодня, 07:12
Генпрокуратура заблокировала пост блогера Владимира Бабина про белгородских пленных
Сегодня, 17:39
Белгородский пожарный погиб в СВО в Херсонской области
Сегодня, 11:45
В Белгородской области подорожает техосмотр
Сегодня, 13:59