Как выбрать качественный VPS сервер для сайта — несколько советов

VDS сервер отличается от VPS типом виртуализации: если VPS подразумевает под собой виртуализацию на уровне ОС, то VDS — на аппаратном уровне. Чаще всего зарубежный хостинг предлагает русскоязычную техподдержку, ведь он принадлежит компаниям, работающим в странах СНГ, которые размещают сервера в Европе. В остальном оба термина являются синонимичными: в странах СНГ принято называть VPS, а во многих европейских странах — VDS.