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Как выбрать хостинг для сайта, виды хостингов для разных интернет ресурсов

Сегодня, 15:30
Фото: 1MI
Выбор оптимального хостинга для сайта. Разновидности хостингов для интернет-порталов. Преимущества и недостатки хостингов. Критерии выбора.

Как выбрать хостинг для сайта

При создании собственного интернет ресурса каждый владелец задумывается про обязательное наличие хостинга, под которым принято рассматривать специально выделенное место для хранения всех файлов, информации будущего сайта. При совершении выбора необходимо учесть, какие основные виды хостингов существуют, оценить их преимущества, недостатки с целью выбрать самый лучший и подходящий вариант.

Условно можно выделить три основных вида хостингов, которые используются чаще всего: виртуальный, облачный и VPS. Рассмотрим более детально особенности каждого из них.

Виртуальный хостинг: преимущества и недостатки

Виртуальный хостинг конструктивно состоит из одного мощного сервера, на котором установлена программа, что отлично справляется со своей основной задачей — равномерное распределение всех рабочих ресурсов на разные учетные записи. Таким образом, клиент выбирает подходящий тариф и получает определенное место на сервере, где он сможет разместить собственный сайт по соседству с другими клиентам.

Среди преимуществ отмечают:

  • Настроенная панель управления, что особенно важно для новичков.
  • Администрирование за счет дополнительных услуг провайдера. Принимая решение купить хостинг, клиент получает всестороннюю поддержку от провайдера, который заботится о его стабильной работе.
  • Большой выбор всевозможных тарифов.
  • Демократичная стоимость.

Среди недостатков стоит отметить:

  • Отсутствие доступа администратора исключает вероятность установить новую программу или редактировать уже имеющуюся.
  • Наличие соседей, которые будут «забирать» больше мощности для своих интернет-порталов, а потому ваш сайт может «тормозить».
  • Провайдеры часто ограничивают использование ресурсов.

Виртуальный хостинг в РБ станет идеальным решением для владельцев сайтов-визиток, различных блогов и других небольших порталов, которые посещает не больше 1-1,5 тыс. посетителей за 24 часа.

Облачный хостинг: преимущества и недостатки

Исходя из особенностей работы, облачный хостинг подразумевает под собой одновременное применение сразу нескольких серверов. В результате с этих серверов используются различные характеристики: «оперативка», мощность и прочее. Все это способствует равномерному распределению нагрузки, а значит и сайты характеризуются более стабильной работой на протяжении долгого времени.

Все содержимое копируется и одновременно может находиться на 3 носителях, а потому при поломке одного из них в работу автоматически включается следующий.

Важные преимущества:

  • Наличие предварительно настроенной панели управления.
  • Полноценное администрирование с помощью провайдера.
  • Стабильная работа интернет-портала в разных условиях.

Не обойтись и без недостатков:

  • Отсутствие доступа администратора, а значит нет возможности устанавливать, менять ПО.
  • Наличие определенных ограничений при использовании ресурсов.
  • Высокая стоимость по сравнению с виртуальным хостингом.

Несмотря на все минусы, облачный хостинг станет отличным вариантом для владельцев довольно больших интернет-магазинов, для тех, кому важно, чтобы его ресурс находился онлайн 24/7.

VPS-хостинг

Под VPS принято рассматривать виртуальный частный хостинг, который находится на одном физическом сервере. Несмотря на то, что на данном сервере расположено множество других VPS, их количество намного меньше по сравнению с предыдущими видами.

Весомые преимущества:

  • Наличие доступа администратора. Это лучший хостинг в Беларуси, который предлагает пользователю самостоятельно устанавливать всевозможные программы.
  • В результате «роста» конкретного проекта можно менять ОЗУ, ядра процессора, расширять пространство на диске и прочее, не меняя при этом ранее выбранный тариф.
  • Минимальное количество учетных записей (соседей) на одном сервере, а потому каждый клиент получает максимум мощности.

Недостатком считается более высокая стоимость VPS. Однако при оценке всех преимуществ такой минус легко и быстро окупается.

4 критерия выбора подходящего хостинга

Осуществляя процедуру выбора, рекомендуется обращать внимание на 4 главных критерия:

  1. Объем необходимого пространства на диске.
  2. Уровень предоставляемой технической поддержки от провайдера.
  3. Набор всех характеристик, инструментов и предложенных возможностей.
  4. Соотношение стоимости тарифа и качества услуг.

Кроме того, важно обратить внимание на особенности собственного интернет-портала. В таком случае можно будет подобрать лучший хостинг для Битрикс, получая максимальную отдачу от работы.

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#Алина Харина
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