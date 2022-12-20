Как выбрать хостинг для сайта, виды хостингов для разных интернет ресурсов

При создании собственного интернет ресурса каждый владелец задумывается про обязательное наличие хостинга, под которым принято рассматривать специально выделенное место для хранения всех файлов, информации будущего сайта. При совершении выбора необходимо учесть, какие основные виды хостингов существуют, оценить их преимущества, недостатки с целью выбрать самый лучший и подходящий вариант.
Условно можно выделить три основных вида хостингов, которые используются чаще всего: виртуальный, облачный и VPS. Рассмотрим более детально особенности каждого из них.
Виртуальный хостинг конструктивно состоит из одного мощного сервера, на котором установлена программа, что отлично справляется со своей основной задачей — равномерное распределение всех рабочих ресурсов на разные учетные записи. Таким образом, клиент выбирает подходящий тариф и получает определенное место на сервере, где он сможет разместить собственный сайт по соседству с другими клиентам.
Среди преимуществ отмечают:
Среди недостатков стоит отметить:
Виртуальный хостинг в РБ станет идеальным решением для владельцев сайтов-визиток, различных блогов и других небольших порталов, которые посещает не больше 1-1,5 тыс. посетителей за 24 часа.
Исходя из особенностей работы, облачный хостинг подразумевает под собой одновременное применение сразу нескольких серверов. В результате с этих серверов используются различные характеристики: «оперативка», мощность и прочее. Все это способствует равномерному распределению нагрузки, а значит и сайты характеризуются более стабильной работой на протяжении долгого времени.
Все содержимое копируется и одновременно может находиться на 3 носителях, а потому при поломке одного из них в работу автоматически включается следующий.
Важные преимущества:
Не обойтись и без недостатков:
Несмотря на все минусы, облачный хостинг станет отличным вариантом для владельцев довольно больших интернет-магазинов, для тех, кому важно, чтобы его ресурс находился онлайн 24/7.
Под VPS принято рассматривать виртуальный частный хостинг, который находится на одном физическом сервере. Несмотря на то, что на данном сервере расположено множество других VPS, их количество намного меньше по сравнению с предыдущими видами.
Весомые преимущества:
Недостатком считается более высокая стоимость VPS. Однако при оценке всех преимуществ такой минус легко и быстро окупается.
Осуществляя процедуру выбора, рекомендуется обращать внимание на 4 главных критерия:
Кроме того, важно обратить внимание на особенности собственного интернет-портала. В таком случае можно будет подобрать лучший хостинг для Битрикс, получая максимальную отдачу от работы.
Реклама. Рекламодатель ООО «Админвпс» erid: LjN8KF9c9