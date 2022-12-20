Как выбрать хостинг для сайта, виды хостингов для разных интернет ресурсов

Исходя из особенностей работы, облачный хостинг подразумевает под собой одновременное применение сразу нескольких серверов. В результате с этих серверов используются различные характеристики: «оперативка», мощность и прочее. Все это способствует равномерному распределению нагрузки, а значит и сайты характеризуются более стабильной работой на протяжении долгого времени.