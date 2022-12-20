Инфекционный центр в Старом Осколе может получить лицензию в ближайшее время

Напомним, идея построить два инфекционных центра — под Белгородом и в Старооскольском горокруге — появилась в 2021 году. Планировалось, что их возведут уже в декабре, однако в итоге сроки затянулись. Инфекционный центр в Терновке открыли только 18 июня.