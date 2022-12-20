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Инфекционный центр в Старом Осколе может получить лицензию в ближайшее время

Сегодня, 14:06
Фото: 1MI
Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Иконников. Все разрешительные документы от Роспотребнадзора инфекционный центр уже получил.

Как отметил чиновник, Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского подала заявление на лицензирование инфекционного центра в Минздрав. Все разрешительные документы от Роспотребнадзора уже получены. Теперь остались технические моменты.

Их нужно провести: штатное расписание, чтобы всё оборудование соответствовало тем регистрационным удостоверениям, которые имеются. Мы их заносим в программу, проверяем. Если никаких форс-мажоров не будет, лицензию получим в ближайшее время.
Андрей Иконников

Напомним, идея построить два инфекционных центра — под Белгородом и в Старооскольском горокруге — появилась в 2021 году. Планировалось, что их возведут уже в декабре, однако в итоге сроки затянулись. Инфекционный центр в Терновке открыли только 18 июня.

 

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#Кристина Семенчук#Город#Старооскольский городской округ#Андрей иконников#Инфекционный центр#Минздрав#Лицензия
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