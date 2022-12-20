Иконников рассказал о графике работы белгородских медорганизаций в новогодние дни

По словам Иконникова, белгородские медорганизации на новогодние праздники будут работать по графику. Расписание министр пообещал опубликовать на своих страницах в социальных сетях. Также графики появятся на всех сайтах медорганизаций. Это произойдёт на следующей неделе.
Мы традиционно уже понимаем, как это будет работать, какие будут дежурные группы в тех или иных медорганизациях, какие будут специалисты. Сейчас изложим в приказ и доведём информацию до населения, когда и где можно получить плановую и неотложную помощь. Кому-то - открыть, закрыть больничный, кому-то - продлить. Кто-то просто заболел, и нужна помощь. Всё это мы будем учитывать.
Андрей Иконников