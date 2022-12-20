Гладков рассказал о борьбе с фейками в Белгородской области

По словам руководителя области, власти пытаются реагировать максимально быстро, несмотря на время или происшествия. Когда в регионе есть большие разрушения или погибшие, то информация белгородцам поступает оперативно. Таким образом, не создаётся благоприятная почва для распространения фейков, заключил Гладков.