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Гладков рассказал о борьбе с фейками в Белгородской области

Сегодня, 14:23
Фото: страница Вячеслава Гладкова ВК
Глава Белгородской области поделился, как регион борется с фейками, особенно когда псевдоновости появляются регулярно, пишет «Мир Белогорья».

Вячеслав Гладков рассказал об опыте Белгородской области в борьбе с фейками. Регион входит в пятёрку тех, где псевдоновости появляются регулярно.

Губернатор выступил на пресс-конференции в Москве, где подвели итоги работы по противодействию фейковой информации. Появление последней в разы увеличилось после спецоперации и объявления частичной мобилизации.

Глава региона отметил, что работа по борьбе с фейками делится на две части. К первой относят мониторинг, быструю реакцию и предоставление правдивой информации из надёжного источника. Вторую часть Гладков назвал наиболее важной — это выстраивание открытой информационной политики, отсутствие двусмысленных оценок.

По словам руководителя области, власти пытаются реагировать максимально быстро, несмотря на время или происшествия. Когда в регионе есть большие разрушения или погибшие, то информация белгородцам поступает оперативно. Таким образом, не создаётся благоприятная почва для распространения фейков, заключил Гладков.

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#Спецоперация#Наталья Корявых#Белгородская область#Фейки#Фейковые новости#Вячеслав Гладков
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