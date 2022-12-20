Гладков рассказал о борьбе с фейками в Белгородской области

Вячеслав Гладков рассказал об опыте Белгородской области в борьбе с фейками. Регион входит в пятёрку тех, где псевдоновости появляются регулярно.
Губернатор выступил на пресс-конференции в Москве, где подвели итоги работы по противодействию фейковой информации. Появление последней в разы увеличилось после спецоперации и объявления частичной мобилизации.
Глава региона отметил, что работа по борьбе с фейками делится на две части. К первой относят мониторинг, быструю реакцию и предоставление правдивой информации из надёжного источника. Вторую часть Гладков назвал наиболее важной — это выстраивание открытой информационной политики, отсутствие двусмысленных оценок.
По словам руководителя области, власти пытаются реагировать максимально быстро, несмотря на время или происшествия. Когда в регионе есть большие разрушения или погибшие, то информация белгородцам поступает оперативно. Таким образом, не создаётся благоприятная почва для распространения фейков, заключил Гладков.