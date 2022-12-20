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Генпрокуратура заблокировала пост блогера Владимира Бабина про белгородских пленных

Сегодня, 17:39
Фото: t.me/fonartv
Прокуратура области обратилась в ведомство с просьбой заблокировать публикацию.

Журналисты «Фонаря» связались с прокуратурой Белгородской области и узнали, что обращение в Генпрокуратуру было отправлено после проверки заявления замгубернатора Ивана Будлова. Тогда сотрудники областной прокуратуры направили документы с просьбой заблокировать публикацию.

В Генпрокуратуре на просьбу ответили и заблокировали пост, белгородского блогера Владимира Бабина, который назвал военнопленных «бомжами и предателями». Такое решение приняли 5 декабря.

Напомним, что в правоохранительные органы региона с просьбой наказать блогера за грубые высказывания обратились как минимум девять человек. Но полиция не нашла в публикациях состава преступления и возбуждать уголовное дело отказалась.

Фото: t.me/fonartv
Белгородский блогер Владимир Бабин не понесёт наказания за скандальные посты
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#Александра Склярова#Общество#Уголовное дело#Белгородская область#Блокировка#Генпрокуратура#Владимир Бабин
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