Генпрокуратура заблокировала пост блогера Владимира Бабина про белгородских пленных

Журналисты «Фонаря» связались с прокуратурой Белгородской области и узнали, что обращение в Генпрокуратуру было отправлено после проверки заявления замгубернатора Ивана Будлова. Тогда сотрудники областной прокуратуры направили документы с просьбой заблокировать публикацию.
В Генпрокуратуре на просьбу ответили и заблокировали пост, белгородского блогера Владимира Бабина, который назвал военнопленных «бомжами и предателями». Такое решение приняли 5 декабря.
Напомним, что в правоохранительные органы региона с просьбой наказать блогера за грубые высказывания обратились как минимум девять человек. Но полиция не нашла в публикациях состава преступления и возбуждать уголовное дело отказалась.