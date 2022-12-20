Эксперты по информационной безопасности рассказали о методах борьбы с фейками

Чаще встречаются постановочные или архивные фотографии и видеозаписи, поддельные документы, намеренное искажение достоверных сведений. Табак подчеркивает, что сейчас фейки выглядит максимально правдиво, что размывает границу доверия аудитории к каналам коммуникации и все больше актуализирует необходимость их ликвидации. В текущем году «Диалог» организовал работу фактчекинговой платформы «Лапша Медиа», на которой предполагается размещать объективную и всестороннюю оценку фальшивого контента экспертами, авторитетными СМИ и университетами.