Эксперты по информационной безопасности рассказали о методах борьбы с фейками

Специалисты рассказали о возможностях борьбы с распространением фейков на площадке международного информационного агентства «Россия сегодня». Согласно последним данным, в этом году по сравнению с 2021 годом количество недостоверной информации в интернете стало больше в шесть раз.
Как сообщает newsnn.ru, в уходящем году Россия пострадала от самой серьезной информационной атаки в истории страны.
Глава автономных некоммерческих организаций «Диалог Регионы» и «Диалог» Владимир Табак отметил, что порядка 60% интернет-пользователей видят в Сети фейки с периодичностью как минимум раз в неделю.
Чаще встречаются постановочные или архивные фотографии и видеозаписи, поддельные документы, намеренное искажение достоверных сведений. Табак подчеркивает, что сейчас фейки выглядит максимально правдиво, что размывает границу доверия аудитории к каналам коммуникации и все больше актуализирует необходимость их ликвидации. В текущем году «Диалог» организовал работу фактчекинговой платформы «Лапша Медиа», на которой предполагается размещать объективную и всестороннюю оценку фальшивого контента экспертами, авторитетными СМИ и университетами.
О возможностях по установлению информационной стабильности на уровне региона отчитался губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава субъекта инициировал разработку нового формата – каждый день он выходит в прямой эфир в социальных сетях, чтобы ответить на 10 наиболее актуальных вопросов белгородцев. Губернатор уверяет, что главная работа, которую необходимо наладить в кризисное время, – вести постоянный диалог с населением.
Начальник управления российского президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева считает, что сейчас россияне все меньше доверяют фейкам, так как научились распознавать недостоверную информацию в Сети.
Глава Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ Екатерина Ларина заявила о важности участия различных площадок и представителей отрасли в оперативном развенчании фейков и осознание с их стороны важности такой задачи перед интернет-пользователями.
Старший директор по коммуникациям национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Лавров подчеркнул, что университет несет значительную ответственность перед гражданами за распространяемые новости. Молодежь как перспективная аудитория выбирает для себя новые форматы, увеличивающие уровень ее участия в работе по определению фейков. К числу таких инициатив, например, можно причислить шоу НИУ ВШЭ с блогерами, геймифицированные приложения и образовательные программы в социальных сетях.