«Единая Россия» продолжает реализацию федеральных партийных проектов в Белгороде

Конец декабря — самое время подводить итоги года. В итоговый список вошли четыре инициативы партии. В реализации инициатив «Единой России» совместно с партийцами и депутатами всех уровней принимали активное участие жители региона. Они контролировали все этапы строительства, а также капремонта общеобразовательных объектов в рамках «Новой школы». Кроме того, участвовали в мероприятиях патриотической направленности — «Диктант Победы», поддержка школьных музеев — в рамках проекта «Историческая память». Жители могли наблюдать за преобразованиями дворов, улиц, спортивных площадок, а также территорий для отдыха в рамках проекта «Городская среда», а также осуществляли контроль за изменениями на объектах культуры в рамках «Культуры малой Родины».