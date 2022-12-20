«Единая Россия» продолжает реализацию федеральных партийных проектов в Белгороде

Конец декабря — самое время подводить итоги года. В итоговый список вошли четыре инициативы партии. В реализации инициатив «Единой России» совместно с партийцами и депутатами всех уровней принимали активное участие жители региона. Они контролировали все этапы строительства, а также капремонта общеобразовательных объектов в рамках «Новой школы». Кроме того, участвовали в мероприятиях патриотической направленности — «Диктант Победы», поддержка школьных музеев — в рамках проекта «Историческая память». Жители могли наблюдать за преобразованиями дворов, улиц, спортивных площадок, а также территорий для отдыха в рамках проекта «Городская среда», а также осуществляли контроль за изменениями на объектах культуры в рамках «Культуры малой Родины».
Внимательное отношение белгородцев послужило залогом хороших результатов. В частности, по ходу реализации проекта «Культура малой Родины» была модернизирована материально-техническая база на семи объектах, капитально отремонтированы 4 здания культурных центров, произведено оснащение театров. «Городская среда» позволила сделать более комфортными дворовые территории 51 многоквартирного дома, а также осовременить 34 общественных пространства.
В рамках проекта «Историческая память», который привлек к себе особое внимание, более 14 тысяч белгородцев приняли участие в традиционном «Диктанте Победы». Помимо этого, еще был проведен конкурс цифровизации школьных музеев «Школьный музей: цифровой формат», мероприятия по увековечиванию памяти Героев России, участие в интеллектуальных играх.
Победителями федерального этапа конкурса интеллектуальной игры «1418» стала команда Майской гимназии, а лауреатами регионального этапа конкурса цифровизации школьных музеев «Школьный музей: цифровой формат» стали Музей Боевой славы имени 89-й Белгородско-Харьковской Краснознаменной стрелковой дивизии Ордена Суворова II степени МБОУ СОШ № 20 г. Белгорода и краеведческий музей муниципального общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа Белгородского района имени Героя России Юрия Чумака».
Стоит особо отметить и федеральный партпроект «Новая школа». Как заявил первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков, область в рамках этого проекта в нынешнем году получила федеральные средства на капремонт 17 школ. На 11 объектах работы уже окончены, а еще на 6 — еще ведутся. В одном из учреждений ремонт планируется завершить до конца года, а в 5 школах — в наступающем году.
«Пристальное внимание всех заинтересованных сторон позволяет в том числе выполнять оперативные корректировки с учётом пожеланий родителей школьников», — добавил Юрий Клепиков.
Относительно планов на будущий год, то, как и по всей стране, в регионе продолжится исполнение всех федеральных партийных проектов. Связанные с ними перемены являются основными этапами народной программы «Единой России», так как основная цель — продолжение работы на благо людей.