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Двоих белгородцев будут судить за избиение пенсионерок и насилие над одной из них

Сегодня, 08:50
Фото: 1MI
Двоих жителей Ракитянского района, один из которых несовершеннолетний, обвиняют в покушении на изнасилование, сексуальном насилии, разбое с незаконным проникновение в жилище и угрозе убийством в отношении двух пенсионерок. Уголовное дело направили в суд, сообщили в СК по региону.

Происшествие случилось в мае в Ракитянском районе. Двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний, выпивали и решили сходить к соседкам: женщины недавно получили пенсию. Мужчины взломали дверь частного дома и ворвались к женщинам 54 лет и 81 года.

Жители региона избили пострадавших и под угрозой убийства забрали у них деньги. Чтобы избежать наказания, мужчины заставили пенсионерок не обращаться в полицию и угрожали расправой.

Потом они привели 54-летнюю женщину к ним и совершили над ней действия сексуального характера. Помимо этого, несовершеннолетний пытался изнасиловать пострадавшую. Она активно сопротивлялась, поэтому парень не довёл умышленное до конца.

На следующий день соседка женщин увидела следы избиения и обратилась в полицию.

Несовершеннолетнего преступника обвиняют в покушении на изнасилование, сексуальном насилии, совершённом группой лиц, разбое с незаконным проникновением в жилище и угрозе убийством. Второго мужчину, помимо вышеперечисленного, будут судить ещё и за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.

Следствие собрало все доказательства, прокуратура Ракитянского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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#София Чугай#Происшествия#Белгородская область#Ракитянский район#Насилие#Избиение#Пьяные#Пенсионерки
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