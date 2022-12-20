Двоих белгородцев будут судить за избиение пенсионерок и насилие над одной из них

Происшествие случилось в мае в Ракитянском районе. Двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний, выпивали и решили сходить к соседкам: женщины недавно получили пенсию. Мужчины взломали дверь частного дома и ворвались к женщинам 54 лет и 81 года.
Жители региона избили пострадавших и под угрозой убийства забрали у них деньги. Чтобы избежать наказания, мужчины заставили пенсионерок не обращаться в полицию и угрожали расправой.
Потом они привели 54-летнюю женщину к ним и совершили над ней действия сексуального характера. Помимо этого, несовершеннолетний пытался изнасиловать пострадавшую. Она активно сопротивлялась, поэтому парень не довёл умышленное до конца.
На следующий день соседка женщин увидела следы избиения и обратилась в полицию.
Несовершеннолетнего преступника обвиняют в покушении на изнасилование, сексуальном насилии, совершённом группой лиц, разбое с незаконным проникновением в жилище и угрозе убийством. Второго мужчину, помимо вышеперечисленного, будут судить ещё и за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления.
Следствие собрало все доказательства, прокуратура Ракитянского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.