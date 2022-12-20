Двоих белгородцев будут судить за избиение пенсионерок и насилие над одной из них

Двоих жителей Ракитянского района, один из которых несовершеннолетний, обвиняют в покушении на изнасилование, сексуальном насилии, разбое с незаконным проникновение в жилище и угрозе убийством в отношении двух пенсионерок. Уголовное дело направили в суд, сообщили в СК по региону.

Происшествие случилось в мае в Ракитянском районе. Двое местных жителей, один из которых несовершеннолетний, выпивали и решили сходить к соседкам: женщины недавно получили пенсию. Мужчины взломали дверь частного дома и ворвались к женщинам 54 лет и 81 года. Жители региона избили пострадавших и под угрозой убийства забрали у них деньги. Чтобы избежать наказания, мужчины заставили пенсионерок не обращаться в полицию и угрожали расправой. Потом они привели 54-летнюю женщину к ним и совершили над ней действия сексуального характера. Помимо этого, несовершеннолетний пытался изнасиловать пострадавшую. Она активно сопротивлялась, поэтому парень не довёл умышленное до конца. На следующий день соседка женщин увидела следы избиения и обратилась в полицию. Несовершеннолетнего преступника обвиняют в покушении на изнасилование, сексуальном насилии, совершённом группой лиц, разбое с незаконным проникновением в жилище и угрозе убийством. Второго мужчину, помимо вышеперечисленного, будут судить ещё и за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Следствие собрало все доказательства, прокуратура Ракитянского района утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Иностранца будут судить за избиение и изнасилование женщины в Белгороде Узнать подробнее Читайте также: Белгородка умерла в больнице после избиения сожителем Белгородское УФСИН проведёт проверку после видео с избиением заключённого Белгородец сядет в тюрьму на год за избиение неприятеля бейсбольной битой