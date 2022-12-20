Дополнительные поезда из Белгорода в Санкт-Петербург запустят в новогодние праздники

С 24 декабря запустят дополнительные поезда по направлению Белгород — Санкт-Петербург. Они будут курсировать до 8 января.
Поезд 143В стартует 24, 28 декабря и 3, 8 января в 8:15 со станции Белгород и прибудет в Санкт-Петербург на Московский вокзал в 4:20. Время в пути составит 20 ч 5 мин.
24, 26, 28, 30 декабря и 1, 3, 5, 6 января в 21:30 будет посадка на поезд 298Э Белгород — Санкт-Петербург. В Северную столицу пассажиры попадут на следующий день в 21:50. Дорога займёт 24 ч 20 минут.
Помимо этого, с 25 декабря по 8 января будут курсировать поезда по маршруту Белгород — Москва. Также ранее анонсировали новые составы в Ленинградскую область по маршрутам Старый Оскол — Санкт-Петербург и Валуйки — Выборг.