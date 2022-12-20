Белгородца признали лучшим сценаристом на кинофестивале «Вертикаль» в Москве

Председатель комиссии по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике городской Общественной палаты Сергей Шевченко написал сценарий фильма «Минус 100 градусов по Цельсию» или «Зимой на Мак-Кинли».
На кинофестивале горных и приключенческих фильмов «Вертикаль» в Москве ему вручили награду и кубок за победу в номинации «Лучший сценарий фильма». Всего на конкурс в этом году было представлено 40 киноработ из шести стран.
Отметим, что кинофестиваль проводится с 1998 года. Первыми его организаторами были кинорежиссёр Станислав Говорухин и телеведущий Юрий Сенкевич.