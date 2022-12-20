Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородца признали лучшим сценаристом на кинофестивале «Вертикаль» в Москве

Сегодня, 14:56
Фото: мэрия Белгорода
Награду получил Сергей Шевченко. Его сценарий художественного фильма «Минус 100 градусов по Цельсию» или «Зимой на Мак-Кинли» выиграл в номинации «Лучший сценарий фильма». Награду победитель получил в Москве на кинофестивале горных и приключенческих фильмов «Вертикаль», сообщает мэрия Белгорода.

Председатель комиссии по образованию, культуре, спорту и молодёжной политике городской Общественной палаты Сергей Шевченко написал сценарий фильма «Минус 100 градусов по Цельсию» или «Зимой на Мак-Кинли».

На кинофестивале горных и приключенческих фильмов «Вертикаль» в Москве ему вручили награду и кубок за победу в номинации «Лучший сценарий фильма». Всего на конкурс в этом году было представлено 40 киноработ из шести стран.

Отметим, что кинофестиваль проводится с 1998 года. Первыми его организаторами были кинорежиссёр Станислав Говорухин и телеведущий Юрий Сенкевич.

«Я — русский офицер»: белгородская короткометражка получила гран-при фестиваля кино
Узнать подробнее
Читайте также:
Фестиваль современного искусства открылся в Старом Осколе: фоторепортажКей-поп коллективы из Белгорода и Старого Оскола стали финалистами фестиваля в МосквеФестиваль «Белгородская черта» борется за звание «Диво России»
#София Чугай#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Кинофестиваль#Награда#Сценарий
Подпишитесь
Шебекино вновь под обстрелом ВСУ, есть пострадавший
Сегодня, 09:49
Шум и ярость: из-за чего белгородцы судятся с гастробаром Mesto Grill
Сегодня, 10:09
Полковник запаса Головатюк рассказал, когда прекратятся постоянные обстрелы Белгорода
Сегодня, 07:12
Генпрокуратура заблокировала пост блогера Владимира Бабина про белгородских пленных
Сегодня, 17:39
Белгородский пожарный погиб в СВО в Херсонской области
Сегодня, 11:45
В Белгородской области подорожает техосмотр
Сегодня, 13:59