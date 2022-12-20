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Белгородский врач спас жизнь тяжелораненому солдату и попал на ТВ к Малахову

Сегодня, 13:41
Фото: скриншот из выпуска программы «Малахов»
Медика искали родственники военнослужащего. Они и врач встретились на программе «Малахов» на «России 1».
Сюжет
СВО

Белгородский хирург Дмитрий Басараб спас жизнь военному, получившему тяжелейшее ранение. Родственники искали врача, чтобы поблагодарить его. Родные мужчины и медик встретились в студии у Андрея Малахова.

Дмитрий Басараб работает сердечно-сосудистым хирургом кардиохирургического отделения в областной больнице в Белгороде. Он рассказал, как спасал Дмитрия — военнослужащего из Чебоксар.

Со слов врача, определяющим фактором стало время. Военные врачи сработали оперативно, поэтому мужчину удалось спасти. Также медик подчеркнул, что операцию пришлось выполнять экстренно, без диагностики.

Военнослужащий перенёс две клинические смерти и кому. Мужчина потерял память, поэтому ему заново приходится знакомиться со своей семьёй. У него трое детей. В передаче показали кадры, как военный заново учится писать и разговаривать. Белгородский врач назвал это огромным достижением.

Видео: фрагмент из программы «Малахов»
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