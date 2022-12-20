Белгородский врач спас жизнь тяжелораненому солдату и попал на ТВ к Малахову

Военнослужащий перенёс две клинические смерти и кому. Мужчина потерял память, поэтому ему заново приходится знакомиться со своей семьёй. У него трое детей. В передаче показали кадры, как военный заново учится писать и разговаривать. Белгородский врач назвал это огромным достижением.