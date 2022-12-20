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Белгородские врачи предложили заниматься ЛФК с помощью ютуб-канала

Сегодня, 14:10
Фото: 1MI
С такой жалобой к руководителю регионального минздрава Андрею Иконникову обратилась белгородка. Чиновник отметил, что это недопустимо.

Во время прямого эфира к руководителю регионального минздрава Андрею Иконникову обратилась белгородка, которая поинтересовалась, почему в Стрелецкой ЦРБ нет кабинета лечебной физкультуры.

Как заниматься детям? Врачи предлагают открыть ютуб-канал и дома упражнения делать самим. Прошу вас ещё навести порядок в детском отделении: нет отдельной комнаты для больных детей, все стоят в одной очереди — и больные дети, и здоровые — и заражают друг друга!
Ирина

Иконников сообщил, что кабинет ЛФК в поликлинике есть.

Приеду, посмотрю. Напишите, кто предлагал смотреть ютуб-канал. Это, естественно, недопустимо. В соответствии с порядками, есть физиокабинеты и кабинеты ЛФК. Ко мне обращалась женщина, и мы направляли её в Стрелецкую ЦРБ на ЛФК.
Андрей Иконников

 

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#Общество#Белгородская область#Андрей иконников#Црб#Кабинет лфк#Проверки#Кристина Семенчук
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