Белгородские врачи предложили заниматься ЛФК с помощью ютуб-канала

Во время прямого эфира к руководителю регионального минздрава Андрею Иконникову обратилась белгородка, которая поинтересовалась, почему в Стрелецкой ЦРБ нет кабинета лечебной физкультуры.
Как заниматься детям? Врачи предлагают открыть ютуб-канал и дома упражнения делать самим. Прошу вас ещё навести порядок в детском отделении: нет отдельной комнаты для больных детей, все стоят в одной очереди — и больные дети, и здоровые — и заражают друг друга!
Ирина
Иконников сообщил, что кабинет ЛФК в поликлинике есть.
Приеду, посмотрю. Напишите, кто предлагал смотреть ютуб-канал. Это, естественно, недопустимо. В соответствии с порядками, есть физиокабинеты и кабинеты ЛФК. Ко мне обращалась женщина, и мы направляли её в Стрелецкую ЦРБ на ЛФК.
Андрей Иконников