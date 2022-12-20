Белгородская область вошла в топ-10 самых трезвых регионов России

Самым пьющим регионом оказалась Сахалинская область. Примерно такая же ситуация сложилась на Чукотке, в Курганской области, Бурятии, Ненецком АО, Еврейской АО, Республике Коми, Кировской области, на Алтае и в Архангельской области.