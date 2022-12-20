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Белгородская область вошла в топ-10 самых трезвых регионов России

Сегодня, 13:02
Фото: 1MI
Регион обошёл Москву и Санкт-Петербург. Лидирует Чечня, сообщил ТАСС лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.
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Белгородская область в этом году вошла в десятку наименее пьющих регионов России, обойдя Москву и Санкт-Петербург. Лидируют Чечня, Дагестан и Ингушетия.

В число самых трезвых регионов также вошли Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставрополье, Калмыкия, Ростовская и Волгоградская области.

Самым пьющим регионом оказалась Сахалинская область. Примерно такая же ситуация сложилась на Чукотке, в Курганской области, Бурятии, Ненецком АО, Еврейской АО, Республике Коми, Кировской области, на Алтае и в Архангельской области.

Где в Белгородской области больше всего пьющих
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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Регионы#Рейтинг#Трезвость#Пьющие
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