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Жителей Белгорода во время обстрелов предложили оповещать речевым сообщением

Сегодня, 06:49
Фото: 1MI
Предложение поступило в ходе оперативного совещания правительства области 19 декабря.

В ходе оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков раскритиковала систему смс-оповещений об обстрелах Белгорода.

Главе региона объяснили, что во время вчерашних обстрелов пришлось оповещать 320 тыс. человек. Длительность подачи заявок операторам увеличилась на 40 минут, из-за того, что не было информации — прилёт это или ПВО и т. д.

В Белгороде предложили использовать систему речевых сообщений, так как в городе расположено 11 акустических систем, которые смогут сработать мгновенно.

Напомним, что 18 декабря в Белгороде и Белгородском районе из-за обстрела ВСУ погиб один человек, ещё восемь пострадали.

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#Общество#Эксклюзив#Губернатор#Обстрел Белгорода 18 декабря#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Система оповещения#Алина Харина
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