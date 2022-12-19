Жителей Белгорода во время обстрелов предложили оповещать речевым сообщением

В ходе оперсовещания глава региона Вячеслав Гладков раскритиковала систему смс-оповещений об обстрелах Белгорода.
Главе региона объяснили, что во время вчерашних обстрелов пришлось оповещать 320 тыс. человек. Длительность подачи заявок операторам увеличилась на 40 минут, из-за того, что не было информации — прилёт это или ПВО и т. д.
В Белгороде предложили использовать систему речевых сообщений, так как в городе расположено 11 акустических систем, которые смогут сработать мгновенно.
Напомним, что 18 декабря в Белгороде и Белгородском районе из-за обстрела ВСУ погиб один человек, ещё восемь пострадали.