Владимир Жданов рассказал, что произошло в Шебекинском горокруге 19 декабря. На территории муниципалитета могут быть проблемы с водоснабжением из-за частичного отключения электричества. Аварийные службы занимаются восстановительными работами.
Дополнение. В Белоблводоканале уточнили, что по состоянию на 12:00 электроснабжение в Шебекино восстановили, запускаются в работу объекты водоснабжения. На рабочее давление планируют выйти в течение 1-1,5 часа.
Утром 19 декабря шебекинцы услышали громкие звуки. Сообщалось, что они связаны с работой ВС РФ.
Вскоре жителям горокруга пришла СМС-рассылка об обстреле. Людей попросили спуститься в укрытия.