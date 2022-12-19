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Жданов рассказал, что произошло в Шебекинском горокруге

Сегодня, 08:54
Фото: 1MI
В муниципалитете возможны проблемы с водоснабжением из-за частичного отключения электроэнергии. Аварийные службы уже приступили к необходимым работам.
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СВО

Владимир Жданов рассказал, что произошло в Шебекинском горокруге 19 декабря. На территории муниципалитета могут быть проблемы с водоснабжением из-за частичного отключения электричества. Аварийные службы занимаются восстановительными работами.

Дополнение. В Белоблводоканале уточнили, что по состоянию на 12:00 электроснабжение в Шебекино восстановили, запускаются в работу объекты водоснабжения. На рабочее давление планируют выйти в течение 1-1,5 часа.

Утром 19 декабря шебекинцы услышали громкие звуки. Сообщалось, что они связаны с работой ВС РФ.

Вскоре жителям горокруга пришла СМС-рассылка об обстреле. Людей попросили спуститься в укрытия.

Жителям Шебекино рассылают СМС об обстреле
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#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Владимир Жданов#Обстрел ВСУ#Отключение электричества#Водоснабжение#Наталья Корявых#Спецоперация#СВО
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