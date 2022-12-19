Законно, но не очень: в мэрии объяснили ситуацию с перекрытой народной тропой

Белгородцам перекрыли дорогу, которая ведёт к остановке «ул. Щорса» около ТЦ «Пионер». В мэрии объяснили, что всё законно, но за одним исключением.
Как пояснили журналистам в администрации, забор со стороны Щорса частично выходит за пределы участка, находящегося в частной собственности, на муниципальную территорию. Ограждение со стороны дома на Щорса, 39б находится на участке в частной собственности.
Власти пообещали, что примут административные меры за установку ограждения на муниципальном участке. А вот с тротуаром от дома № 39б до улицы Щорса ситуация иная — собственник имеет право установить забор по границе участка.
Напомним, на проблему с тротуаром белгородцы успели пожаловаться губернатору Вячеславу Гладкову. Горожане рассказали, что перекрытый участок приходится обходить по грязи.