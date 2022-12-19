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Законно, но не очень: в мэрии объяснили ситуацию с перекрытой народной тропой

Сегодня, 12:38
Фото: Юрий Зигунов / страница губернатора в ВК

В администрации Белгорода прокомментировали ситуацию с перекрытой дорогой к остановке

В мэрии объяснили, что забор со стороны улицы Щорса частично установлен за границами земельного участка в частной собственности. Он выходит на муниципальную территорию. Подробности сообщает тг-канал «Белгород № 1».

Белгородцам перекрыли дорогу, которая ведёт к остановке «ул. Щорса» около ТЦ «Пионер». В мэрии объяснили, что всё законно, но за одним исключением.

Как пояснили журналистам в администрации, забор со стороны Щорса частично выходит за пределы участка, находящегося в частной собственности, на муниципальную территорию. Ограждение со стороны дома на Щорса, 39б находится на участке в частной собственности. 

Власти пообещали, что примут административные меры за установку ограждения на муниципальном участке. А вот с тротуаром от дома № 39б до улицы Щорса ситуация иная — собственник имеет право установить забор по границе участка.

Напомним, на проблему с тротуаром белгородцы успели пожаловаться губернатору Вячеславу Гладкову. Горожане рассказали, что перекрытый участок приходится обходить по грязи.

Белгородцам перекрыли народную тропу к остановке на улице Щорса
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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Мэрия#Участок#Тротуар#Народная тропа#Остановка
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