В редакцию «Бел.Ру» обратилась белгородка Елена. Она поделилась с нами историей о том, как пыталась получить бесплатные смеси для кормящих. Как отметила Елена, если женщина имеет статус малообеспеченной или многодетной и кормит ребёнка грудью, ей в месяц бесплатно должны выдавать три пачки смеси, но об этом никто не знает.
Я, наверное, в городе была первооткрывателем. Моей дочке два месяца. О смеси я спросила изначально у педиатра, но она ничего не знала и отправила меня с этим вопросом в соцзащиту. Я задала вопрос о смесях в соцзащите, меня отправили к педиатру. Я пришла в поликлинику. Там мне выдали справку, что я кормящая мать, и опять отправили в соцзащиту, сказав, что мне что-то там компенсируют.
Елена
Не выдержав, Елена написала обращение к региональному министру соцзащиты Елене Батановой, которая попросила озвучить имя и фамилию педиатра, чтобы на него пожаловаться в минздрав.
Позвонила я опять в детскую поликлинику, попросила связаться с заведующей. Они заявку мою приняли. Педиатр мне ответила, что смесь мне не положена. Я попросила предоставить мне официальный ответ. Я приехала в поликлинику, зашла в один кабинет, во второй, меня, как обычно, гоняли туда-сюда, никто вообще не знал про смеси. В итоге сказали писать заявление в свободной форме.
Елена
В поликлинике белгородке рассказали, что делали запрос в минздрав, от которого поступил ответ, что юристы минздрава два дня работали над этим вопросом.
Это бесплатно положено по закону. А юристы два дня работали над ответом. Как оказалось, денежные средства на беременных женщин выделяются взрослым поликлиникам, гинекологическим отделениям. То есть акушер-гинеколог, который ведёт беременность, выдаёт и витамины, и смесь.
Елена
Далее Елена поехала во взрослую поликлинику и пошла сразу к заведующей. Объяснив ситуацию, белгородка опять услышала, что никто ничего не знает о бесплатных смесях для кормящих.
Я была без каких-либо документов, потому что пришла сначала узнать, что необходимо предоставить. У меня есть справка, что я признана малообеспеченной, и справка из поликлиники, что я являюсь кормящей матерью. В итоге заведующая позвонила заведующей гинекологическим отделением, там тоже ничего не знали, но у них были три пачки смеси, которые мне и выдали.
Елена
Также Елена рассказала, что многие мамы даже не знают, что им положены бесплатные смеси и витамины. В такой ситуации оказалась ещё одна многодетная белгородка, которая по совету Елены также обратилась к своему гинекологу. В другом медучреждении ситуация повторилась.
Естественно, никто не в курсе. Никто не знает, всё то же самое. Она там сначала полчаса ждала. Ей хотели дать три пачки за три месяца, а положено три пачки на месяц. Я не знаю, куда деньги все уходят. Вот две поликлиники: даже заведующие не знали, что кормящим многодетным и малообеспеченным выдаётся бесплатно молочная кухня. Как я это всё искала, сколько нервов потратила.
Елена
Белгородка добавила, что смеси для кормящих продаются в аптеках. В среднем стоимость одной пачки 300-400 рублей.
Выдают три пачки в месяц. Это порядка 1200 рублей. Они тоже на дороге не валяются.
Елена
Чтобы разобраться в ситуации, журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в правительство области. Власти нам ответили, что право на получение специальных продуктов питания имеют беременные женщины с момента постановки на учёт по беременности (но не ранее срока беременности 12 недель) и кормящие матери в течение полугода со дня родов. При этом ребёнок должен находиться на грудном вскармливании, а семья иметь статус «малообеспеченной» или «многодетной». Смеси выдаёт медорганизация по месту наблюдения беременной женщины.
Чтобы получить спецпродукты, женщина должна оформить заявление на имя главного врача медорганизации о предоставлении сухих молочных смесей. В свою очередь медорганизация направляет запрос в территориальное управление социальной защиты по месту жительства заявительницы, чтобы получить подтверждение статуса «многодетной» или «малообеспеченной» семьи. После получения такого подтверждения женщину включают в список получателей специальных продуктов питания.
В 2022 году в Белгородской области для приобретения специальных продуктов питания беременным женщинам и кормящим матерям из средств регионального бюджета выделили 528 тысяч рублей. При этом сколько женщин получают ежемесячно бесплатные смеси и сколько их уже было с начала года, в правительстве не ответили, поскольку «статистический учёт не предусмотрен».
Что касается бесплатных лекарств и витаминов для беременных, их выдают по назначению акушера-гинеколога в отделении женской консультации по месту жительства.
Данные медикаменты приобретают в рамках общих закупок лекарственных средств и медицинских препаратов. Отдельный учёт для данной категории граждан не предусмотрен. Также не смогли власти озвучить количество беременных, которые получили бесплатные лекарства и препараты в 2022 году в Белгородской области, поскольку статистический учёт также не предусмотрен.
Тогда возникает вопрос, по какому принципу власти выделяют средства на закупку смеси и лекарств, если они не знают, сколько беременных и кормящих матерей их получают. Возможно, поэтому, чтобы получить положенное, мамам с грудными детьми приходится стучаться в каждую дверь. Ведь если общая сумма выделенного финансирования составляет 528 тысяч рублей, а стоимость одной упаковки смеси стартует от 300 рублей, можно купить порядка 1760 пачек для всех нуждающихся мам Белгородской области.