Тогда возникает вопрос, по какому принципу власти выделяют средства на закупку смеси и лекарств, если они не знают, сколько беременных и кормящих матерей их получают. Возможно, поэтому, чтобы получить положенное, мамам с грудными детьми приходится стучаться в каждую дверь. Ведь если общая сумма выделенного финансирования составляет 528 тысяч рублей, а стоимость одной упаковки смеси стартует от 300 рублей, можно купить порядка 1760 пачек для всех нуждающихся мам Белгородской области.