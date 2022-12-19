За неделю Староосколький горокруг обогнал Белгород по количеству жалоб в два раза

Как стало известно в ходе оперативного совещания, за прошедшую неделю от жителей Белгорода поступило 49 обращений, а от старооскольцев — 109. Больше всего нареканий было в адрес очистки дорог.
Глава региона Вячеслав Гладков попросил главу Старооскольского горокруга Андрея Чеснокова объяснить, почему за неделю муниципалитет обогнал Белгород по количеству жалоб в два раза.
По словам Чеснокова, это связано с рядом направлений. Так, жалобы касались муниципальных микрорайонов ИЖС, где дороги ещё не обустроены (ИЖС «Ладушки», «Вишенки»), в том числе есть проблемы по существующим дорогам там, где есть вопросы подтопления — низкая точка и необходимо делать ливнёвку.
Расчёты сделали. В данный момент документация находится на экспертизе. Также инциденты были по дворовым территориям, там, где не завершена укладка асфальта. Подрядчик не справился со своими обязанностями. Работы нужно будет проводить весной.
Андрей Чесноков
Гладков подчеркнул, что строить дороги зимой никто не планировал. Речь идёт о том, чтобы в первую очередь очистить дороги от снега и наледи, потому что технику региональные власти купили.
Погодные условия в Белгороде и Старом Осколе были одинаковые. С точки зрения численности проживающих, в Белгороде должно было быть больше жалоб в такой период, чем в Старом Осколе. Значит, есть системные проблемы, где-то муниципалитет не дорабатывает. По ливнёвке могу сказать, что в большей части Белгорода ливневых канализаций нет.
Вячеслав Гладков
По итогам губернатор поручил своему заместителю Константину Полежаеву разобраться в ситуации.