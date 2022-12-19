За неделю Староосколький горокруг обогнал Белгород по количеству жалоб в два раза

По словам Чеснокова, это связано с рядом направлений. Так, жалобы касались муниципальных микрорайонов ИЖС, где дороги ещё не обустроены (ИЖС «Ладушки», «Вишенки»), в том числе есть проблемы по существующим дорогам там, где есть вопросы подтопления — низкая точка и необходимо делать ливнёвку.