Вымпелком и Key Point Group подписали третье соглашение о партнёрстве

Данное соглашение стало логическим продолжением взаимовыгодного партнерства, начало которому было положено в 2021 году на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Тогда Key Point и ВымпелКом договорились о создании стратегического альянса, ориентированного на цифровую трансформацию регионов, удаленных от Москвы. Первым результатом заявленного партнерства станет размещение инфраструктуры ВымпелКом в дата-центре Кей Поинт во Владивостоке, строительство которого завершится в ближайшее время. В сентябре 2022 компании также подтвердили намерения по расширению своего партнерства, заключив соглашение о сотрудничестве по проекту ЦОД Key Point Group в Новосибирске, в котором ВымпелКом планирует разместить свое телекоммуникационное оборудование.