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Вячеслав Гладков признал проблему с системой оповещения в Белгороде

Сегодня, 18:09
Фото: https://vk.com/gladkov_vv
Вячеслав Гладков
В ходе прямого эфира 19 декабря губернатор Белгородской области рассказал о том, с какими трудностями сталкиваются власти при оповещении населения областного центра об обстрелах.

Местная жительница Екатерина Салгалова возмущённо спросила главу региона, почему при обстреле Белгорода 18 декабря не сработала сирена, а МЧС разослало СМС уже после обстрела?

В таком случае, я считаю, лучше лишний раз включить сирену. Люди, находящиеся на улице, хотя бы спустятся в подвал. Возможно, будет меньше пострадавших. Почему я должна идти с маленьким ребёнком по улице и думать, что это за звуки? Уже не первый раз, шутки закончились,
Екатерина Салгалова

Вячеслав Гладков признал, что проблема с оповещением населения Белгорода действительно есть – людей слишком много, и существующее оборудование не позволяет одновременно всем пользователям отправить СМС-сообщение, то есть в больших городах СМС-рассылка просто не работает. Хотя при обстреле Шебекино в сентябре такой метод информирования хорошо себя зарекомендовал.

Звуковые сирены Вячеслав Гладков назвал неэффективными, так как включать их после обстрела бессмысленно, а заранее получить информацию о грозящей опасности нереально – Белгород слишком близко к границе, времени на оповещение физически нет.

Помните события 3 июля? Если бы сирену включили в 3 часа ночи во всём городе, что бы произошло? С больными, со стариками, с детьми. Какой бы ущерб мы нанесли всему городу?
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В приграничных сёлах Белгородской области принято решение совмещать СМС-рассылку со звуковым оповещением об обстреле. Что касается Белгорода, сейчас власти совместно с МЧС и Министерством обороны ищут способ быстрого информирования людей об опасности.

Напомним, в результате обстрела Белгородской области 18 декабря один человек погиб, 12 получили травмы.

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#Алина Харина#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Специальная военная операция#Система оповещения#Оповещение#Сирена
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