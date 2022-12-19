Вячеслав Гладков признал проблему с системой оповещения в Белгороде

Вячеслав Гладков признал, что проблема с оповещением населения Белгорода действительно есть – людей слишком много, и существующее оборудование не позволяет одновременно всем пользователям отправить СМС-сообщение, то есть в больших городах СМС-рассылка просто не работает. Хотя при обстреле Шебекино в сентябре такой метод информирования хорошо себя зарекомендовал.