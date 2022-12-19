Вячеслав Гладков: Надеюсь, до обязательного ношения масок у нас не дойдёт

Во время общения с белгородцами в прямом эфира губернатор созвонился с руководителем управления Роспотребнадзора по Белгородской области Еленой Оглезневой. Она подтвердила, что обязательное ношение масок в регионе в связи с эпидемией гриппа не вводилось. Это требование распространяется только на медицинские учреждения, но там оно и не отменялось со времён пандемии коронавируса.