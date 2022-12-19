Вячеслав Гладков: Надеюсь, до обязательного ношения масок у нас не дойдёт

Во время общения с белгородцами в прямом эфира губернатор созвонился с руководителем управления Роспотребнадзора по Белгородской области Еленой Оглезневой. Она подтвердила, что обязательное ношение масок в регионе в связи с эпидемией гриппа не вводилось. Это требование распространяется только на медицинские учреждения, но там оно и не отменялось со времён пандемии коронавируса.
Заявление связано с тем, что в белгородских организациях неизвестные личности от имени губернатора пытаются провести проверки соблюдения масочного режима сотрудниками. В таких случаях Вячеслав Гладков посоветовал сразу же писать заявление в прокуратуру – ношение масок в регионе имеет лишь рекомендательный характер.
Напомним, с 15 декабря школьников четырёх муниципалитетов Белгородской области – Новооскольского, Губкинского, Старооскольского округа и Чернянского района перевели на дистанционный формат обучения из-за высокой заболеваемости гриппом. Как заявил Вячеслав Гладков, Белгородскую область атаковала очень тяжёлая форма гриппа.