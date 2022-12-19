Водоканал и УК прокомментировали потоп в знаменитом белгородском подвале

Мы также связались с управляющей компанией «СК „Восход“». Там журналисту «Бел.Ру» сообщили, что потоп в подвале произошёл из-за забитой дворовой канализации, которая находится на балансе у водоканала. Её уже прочистили, сейчас проводятся работы по наведению порядка в подвале. В данный момент подвал уже не затоплен.