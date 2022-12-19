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Водоканал и УК прокомментировали потоп в знаменитом белгородском подвале

Сегодня, 09:45
Фото: Bel.ru
На сетях произошёл засор канализации, подробнее — в материале «Бел.Ру».

18 декабря в Telegram-каналах федеральных СМИ опубликовали видео из белгородского подвала, который обозначен как укрытие при обстрелах. Подвал находится на проспекте Богдана Хмельницкого, 106. Укрытие было затоплено водой, стоял неприятный запах, на полу валялись кирпичи.

Из-за накопившейся воды местные жители не смогли спрятаться в укрытии во время обстрела 18 декабря.

По словам местных жителей, подвал затопило отходами из канализации. Белгородцы пытались дозвониться до водоканала, но на звонки там не ответили.

Редакция «Бел.Ру» связалась с Белоблводоканалом, где нам сообщили, что заявка о возможном засоре на сетях канализации поступила в 21:30. В 22:30 заявка была выполнена, добавили в организации. Излива стоков из канализационного колодца на грунт не было. Колодец стоял на «подпоре».

В соответствии с требованиями п. 18.26 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» на сетях бытовой канализации следует предусматривать установку обратного клапана. В случае несоблюдения данного требования происходит залитие подвала. Иными словами, чтобы при засоре на линии канализации вне дома не происходило подтопление подвала, управляющая компания обязана установить на трубе, которая идет от колодца в подвал, обратный клапан. Тогда при наполнении колодца канализации вылив в подвал будет исключён.
Водоканал

Мы также связались с управляющей компанией «СК „Восход“». Там журналисту «Бел.Ру» сообщили, что потоп в подвале произошёл из-за забитой дворовой канализации, которая находится на балансе у водоканала. Её уже прочистили, сейчас проводятся работы по наведению порядка в подвале. В данный момент подвал уже не затоплен.

В белгородском подвале, пригодном для укрытия, образовался потоп
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#Алина Харина#Общество#Эксклюзив#Белгород#Затопление подвала#Укрытие#Потоп#Водоканал#Управляющая компания
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