В Севрюково во время обстрела ранило женщину

18 декабря в Белгороде и Белгородской области сработала система ПВО во время массивного обстрела со стороны Украины. Тогда пострадали десять человек, ещё один мужчина погиб. Он приехал из Тамбова строить птицефабрике «Ясные Зори» цех.
Одна из пострадавших получила травмы в селе Севрюково Белгородского района. Ей оказали необходимую помощь.
Также этой ночью под обстрел попал посёлок Красная Яруга. В результате прилёта начался пожар хозпстроек. Известно о женщине с осколочными ранениями и мужчине, получившем контузию. Повреждения получили дома, газоснабжение и линии электропередачи. Восстанавливать всё начнут сегодня.