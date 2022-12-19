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В Севрюково во время обстрела ранило женщину

Сегодня, 05:44
Фото: соцсети Владимира Перцева
В Белгородском районе 18 декабря пострадала жительница Севрюково, сообщил Владимир Перцев.

18 декабря в Белгороде и Белгородской области сработала система ПВО во время массивного обстрела со стороны Украины. Тогда пострадали десять человек, ещё один мужчина погиб. Он приехал из Тамбова строить птицефабрике «Ясные Зори» цех.

Одна из пострадавших получила травмы в селе Севрюково Белгородского района. Ей оказали необходимую помощь. 

Также этой ночью под обстрел попал посёлок Красная Яруга. В результате прилёта начался пожар хозпстроек. Известно о женщине с осколочными ранениями и мужчине, получившем контузию. Повреждения получили дома, газоснабжение и линии электропередачи. Восстанавливать всё начнут сегодня.

12 раненых и один погибший: результаты обстрела Белгородской области 18 декабря
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#Алина Харина#Обстрел Белгорода 18 декабря#Белгородский район#Владимир перцев#Происшествия#Обстрел ВСУ#Пострадавшие
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12 раненых и один погибший: результаты обстрела Белгородской области 18 декабря
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