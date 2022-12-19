В Саранске в производство таблеток инвестировали 1,8 млрд рублей

В церемонии открытия также принял участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он присоединился к мероприятию дистанционно, по видеосвязи. Глава ведомства отметил, что фармацевты оперативно отреагировали на вызовы пандемии коронавирусной инфекции. Отрасль наладила производство антиковидных препаратов достаточно быстро. Это позволило выжить и вылечиться от инфекции многим россиянам. Мурашко считает, что новое производство обеспечит гражданам чувство уверенности. При этом здравоохранительная отрасль и, в частности, фармацевтический сектор будут развиваться еще интенсивнее.