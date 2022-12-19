В Саранске в производство таблеток инвестировали 1,8 млрд рублей

На открытие прибыл председатель совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый. Представитель компании рассказал, что в стране теперь есть все необходимое оборудование для выпуска современных медицинских препаратов любой степени сложности. Эта продукция позволяет не только спасать жизни населения, но и обеспечивает лечение особо важных нозологий, пишут newizv.ru.
Новая линия АО «Биохимик» может производить стратегически значимые медпрепараты, в частности в случае прекращения поставок иностранных фармацевтических компаний.
В церемонии открытия также принял участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он присоединился к мероприятию дистанционно, по видеосвязи. Глава ведомства отметил, что фармацевты оперативно отреагировали на вызовы пандемии коронавирусной инфекции. Отрасль наладила производство антиковидных препаратов достаточно быстро. Это позволило выжить и вылечиться от инфекции многим россиянам. Мурашко считает, что новое производство обеспечит гражданам чувство уверенности. При этом здравоохранительная отрасль и, в частности, фармацевтический сектор будут развиваться еще интенсивнее.
Производство продукции ГК «Промомед» является одним из самых современных в Европе. Технологии вакуумной передачи на предприятиях заменяют труд людей. Современные технологии производственной линии позволяют выпускать многослойные и сложнокомпонентные медпрепараты, которые изготавливаются в условиях нулевой влажности и фоточувствительности.
Артем Здунов, глава Республики Мордовии, также стал участником торжественной церемонии открытия саранского производства. Он сделал акцент на том, что наличие в России подобных линий доказывает мировому сообществу способность нашей страны стать технологически суверенной.
Предполагается, что на новом производстве будут изготавливать медпрепараты самого разного действия. Среди них — таблетки с гепатопротекторным действием, нестероидные противовоспалительные и противовирусные средства. Уже в ближайшее время на заводе будут производить медикаменты в форме саше.
Отмечается, что контроль за производственными требованиями и технологическими стандартами будет осуществляться посредством мониторинга, систем сбора данных и через диспетчеров. Благодаря такому контролю вся выпускаемая «Биохимиком» продукция отличается высоким качеством.
На мероприятии, посвященном открытию нового производства на заводе «Биохимик», были отмечены лучшие сотрудники предприятия. Они получили грамоты Совета Федерации по обороне и безопасности, грамоты Комитета Госдумы по охране здоровья, а также благодарности главы региона.