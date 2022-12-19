В НИУ «БелГУ» прошёл общеуниверситетский день открытых дверей

День открытых дверей в Белгородском госуниверситете провели в формате-онлайн. Об основных достижениях вуза, структуре и возможностях, предоставляемых обучающимся, рассказал проректор по образовательной деятельности Александр Маматов.
На сегодняшний день в НИУ «БелГУ» реализуется 183 направления подготовки и 367 образовательных программ высшего образования. В 2023 году университет планирует принять более 8500 первокурсников, 4139 из которых могут рассчитывать на бюджет. Больше всего мест выделено на инженерных, педагогических и медицинских направлениях подготовки.
Александр Васильевич добавил, что в вузе реализуется многоуровневое образование: от школы до дополнительного профессионального образования и курсов повышения квалификации.
«Региональными партнёрами нашего вуза являются более 20 предприятий области. Университет стремится к тому, чтобы выпускники имели высокую профессиональную квалификацию и глубокие междисциплинарные знания, предпринимательские навыки и инновационное мышление», — подчеркнул спикер.
Об особенностях приёмной кампании в 2023 году, основных этапах поступления и зачисления в вуз, а также о том, какие достижения могут принести абитуриентам дополнительные баллы, рассказал директор департамента довузовской подготовки и организации приёма, ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Гальцев. Он порекомендовал активно пользоваться разделом «Абитуриенту» на официальном сайте университета. Информацию также можно найти в группах в социальных сетях.
Более подробную информацию абитуриенты могут узнать, посмотрев запись трансляции в группе университета в социальной сети «ВКонтакте», а также на сайте приёмной комиссии НИУ «БелГУ».