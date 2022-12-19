В НИУ «БелГУ» прошёл общеуниверситетский день открытых дверей

Об особенностях приёмной кампании в 2023 году, основных этапах поступления и зачисления в вуз, а также о том, какие достижения могут принести абитуриентам дополнительные баллы, рассказал директор департамента довузовской подготовки и организации приёма, ответственный секретарь приёмной комиссии Александр Гальцев. Он порекомендовал активно пользоваться разделом «Абитуриенту» на официальном сайте университета. Информацию также можно найти в группах в социальных сетях.