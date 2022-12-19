В ходе недели бизнеса в Уфе рассмотрели вклад БСК в российский химпром

Форум «Международная неделя бизнеса» позиционируется в качестве площадки для диалога властей с предпринимателями. Глава Союза химиков Виктор Иванов сообщил, что БСК находится сегодня на одной из лидирующих позиций в российском химпроме. Руководство предприятия нарастило темп роста производства, невзирая на санкционные ограничения. Об этом сообщает newizv.ru
Руководитель департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий российского Минпромторга Михаил Юрин в свою очередь назвал БСК одним из флагманов экономики – и региональной, и национальной.
«Производственные показатели, которые компания демонстрирует, доказывают профессионализм менеджмента и специалистов. Сейчас идет процесс адаптации к новым реалиям, выстраивания логистических цепочек, производственных процессов, - констатировал Юрин. - В условиях санкционного давления важно найти выход из этой ситуации. И Башкирская содовая компания это демонстрирует».
По словам Давыдова, в 2021 году в БСК запустили разработку стратегии, ориентированной на эффективное развитие в период до 2031 года. Руководители предприятия ранее защитили ее в Правительстве РФ.
Стратегия направлена на производство замкнутого цикла и на его модернизацию. Сырье, которое выпускает одно предприятие, становится продуктом производства для другого. Издержки при этом минимизированы.
Дополнение традиционных производств новыми позволяет выпускать высококачественную и востребованную продукцию, а также сокращать все административные и логистические издержки. В данном случае речь идет в том числе и о трансфере наилучших современных практик и технологий.
Подход БСК высоко оценили власти всех уровней, и они сообщили об огромном потенциале для его масштабирования в перспективе. С новой стратегией руководители БСК уверенно смотрят в завтрашний день, минимизируя потери от ограничений, связанных с санкциями.
БСК работает в тесном взаимодействии с группой компаний «Русский водород», на предприятиях которой успешно реализуется промышленная политика, дающая хороший синергетический эффект.
В форуме участвовал Сергей Аристов, руководитель компании «ВЭБ Инжиниринг», являющейся одним из партнеров БСК. Эксперт подчеркнул, что новая стратегия действительно позволяет БСК стабильно развиваться. Отечественные банковские структуры готовы инвестировать в проекты, потенциально способные обеспечить развитие на долгосрочную перспективу.
Спикеры форума рассмотрели на примере БСК и самые актуальные проблемы, с которыми сталкивается сегодня отечественный химпром. Глава компании указал на тот факт, что назрела необходимость перестроить все маршруты логистики в рамках экспорта производимой продукции.
«Ключевым до недавнего времени для нас был европейский рынок. Сейчас мы должны практически полностью перестроиться по реализации продукции. Это первое и самое важное», - заключил Давыдов.
Организаторы форума «Международная неделя бизнеса» предусмотрели также гранд-сессию, на которой спикеры решали, как достичь целей, обозначенных главой государства Владимиром Путиным. Речь идет о технологическом суверенитете и об ускорении научно-технического прогресса в химпроме, а также о выходе на новые рубежи развития отрасли.