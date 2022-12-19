В ходе недели бизнеса в Уфе рассмотрели вклад БСК в российский химпром

Форум «Международная неделя бизнеса» позиционируется в качестве площадки для диалога властей с предпринимателями. Глава Союза химиков Виктор Иванов сообщил, что БСК находится сегодня на одной из лидирующих позиций в российском химпроме. Руководство предприятия нарастило темп роста производства, невзирая на санкционные ограничения. Об этом сообщает newizv.ru