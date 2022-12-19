В Госдуме заявили, что обстрелы Белгорода пока невозможно остановить

В Госдуме заявили, что российская армия пока не может остановить обстрелы Белгородской области. По словам депутата Госдумы, генерал-лейтенанта Андрея Гурулёва, сначала нужно отодвинуть линию фронта.
Как пишет Гурулёв, город обстреливают из-за его близости к линии фронта. Нужно её отодвинуть. «Придёт время — отодвинем», — подчеркнул депутат.
Тем временем из-за обстрелов 18 декабря в регионе погиб один человек, ещё 12 получили ранения. Повреждено более 70 зданий. В одном только Белгороде пострадали 60 квартир.