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В Госдуме заявили, что обстрелы Белгорода пока невозможно остановить

Сегодня, 08:29
Фото: телеграм-канал Андрея Гурулёва
Депутат Госдумы Андрей Гурулёв говорит, что ВС РФ не могут остановить обстрелы Белгородской области. Для этого необходимо отодвинуть линию фронта.

В Госдуме заявили, что российская армия пока не может остановить обстрелы Белгородской области. По словам депутата Госдумы, генерал-лейтенанта Андрея Гурулёва, сначала нужно отодвинуть линию фронта.

Как пишет Гурулёв, город обстреливают из-за его близости к линии фронта. Нужно её отодвинуть. «Придёт время — отодвинем», — подчеркнул депутат.

Тем временем из-за обстрелов 18 декабря в регионе погиб один человек, ещё 12 получили ранения. Повреждено более 70 зданий. В одном только Белгороде пострадали 60 квартир.

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#Обстрел Белгорода 18 декабря#Белгородская область#Белгород#Обстрел ВСУ#Повреждение#Пострадавшие#Наталья Корявых#Спецоперация#СВО
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