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В белгородском подвале, пригодном для укрытия, образовался потоп

Вчера, 22:30
Фото: Bel.ru
Вода в подвале.
Белгородцы не смогли 18 декабря спрятаться в укрытии из-за порыва канализации.

Читательница "Бел.Ру" рассказала о случившемся потопе в том самом знаменитом на всю страну подвале в доме 106 по проспекту Богдана Хмельницкого. Ранее белгородцы жаловались на плохое состояние подвала и неприятный запах, а вечером 18 декабря белгородка сообщила, что подвал затопило. Из-за накопившейся воды, жители не смогли спрятаться в укрытии во время дневного обстрела Белгорода.

Натекло всё из канализации, с которой начались проблемы после капитального ремонта. К ночи неприятный запах стал ощущаться и в подъезде. Белгородцы пытались дозвониться в водоканал, но на звонки там никто не ответил.

Напомним, что 18 декабря Белгород и область подверглись обстрелу со стороны Украины. В городе прилетело на улицу Славянская, в результате чего в четырёх домах зафиксировали повреждения. Также прилетело в птицефабрику «Ясные зори», где погиб один из работников. Вечером того же дня со стороны Украины обстреляли село Красная Яруга, пострадали два человека.

При обстреле Красной Яруги пострадали два белгородца
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